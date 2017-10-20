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Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка

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Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка - фото 1
Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка - фото 2
Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
BEAUTIFUL TRAUMA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152883
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция P!NK
filter_none Товар входит в коллекцию P!NK

Коллекция P!NK


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
BEAUTIFUL TRAUMA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка

Track List

A1Beautiful Trauma
A2Revenge
A3Whatever You Want
B1What About Us
B2But We Lost It
B3Barbies
B4Where We Go
C1For Now
C2Secrets
C3Better Life
D1I Am Here
D2Wild Hearts Can't Be Broken
D3You Get My Love

Отзывы о товаре Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.10.2017
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
BEAUTIFUL TRAUMA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Beautiful Trauma
A2Revenge
A3Whatever You Want
B1What About Us
B2But We Lost It
B3Barbies
B4Where We Go
C1For Now
C2Secrets
C3Better Life
D1I Am Here
D2Wild Hearts Can't Be Broken
D3You Get My Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка – стоимость товара 4770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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