Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка
"Trash" - восемнадцатый студийный и одиннадцатый сольный альбом Элиса Купера, вышедший в 1989 году. Переиздание 2017 года. Лимитированное издание на 180-ти граммовом аудиофильном виниле. Содержит вкладку. Включает в себя треки "Poison", "Bed Of Nails". Alice Cooper родился в Детройте в 1948 году. Стал первым из шок-рокеров, который значительно расширил сценическую деятельность рок-коллективов. С 1975 года начал сольную карьеру, и к сегодняшнему дню успел выпустить 19 студийных альбомов. 6 пластинок получили платиновый статус, а 2 – золотой. Лучшим альбомом считается "Billion Dollar Babies", вышедший в 1973 году и занявший первое место в британском и американском чартах. Журнал Ролинг Стоун назвал Купера "самым любимым хэви-метал артистом всего мира".
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