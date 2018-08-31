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Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 5
Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 6
Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 7
Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.08.2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
BILINGUAL
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 5
  • Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 6
  • Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 7
  • Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка
4 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PET SHOP BOYS
filter_none Товар входит в коллекцию PET SHOP BOYS

Коллекция PET SHOP BOYS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.08.2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
BILINGUAL
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка

Track List

A01Discoteca4:37
A02Single3:48
A03Metamorphosis4:04
A04Electricity4:58
A05Se A Vida E (That's The Way Life Is)4:01
A06It Always Come As A Surprise6:08
B07A Red Letter Day5:09
B08Up Against It4:17
B09The Survivors4:31
B10Before4:32
B11To Step Aside3:48
B12Saturday Night Forever3:59

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.08.2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
BILINGUAL
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A01Discoteca4:37
A02Single3:48
A03Metamorphosis4:04
A04Electricity4:58
A05Se A Vida E (That's The Way Life Is)4:01
A06It Always Come As A Surprise6:08
B07A Red Letter Day5:09
B08Up Against It4:17
B09The Survivors4:31
B10Before4:32
B11To Step Aside3:48
B12Saturday Night Forever3:59
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - по цене 4610 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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