Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.08.2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
BILINGUAL
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб.
В наличии
Код товара: 184991
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Коллекция PET SHOP BOYS
Коллекция PET SHOP BOYS
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В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) вини...
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.08.2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
BILINGUAL
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка
Track List
|A01
|Discoteca
|4:37
|A02
|Single
|3:48
|A03
|Metamorphosis
|4:04
|A04
|Electricity
|4:58
|A05
|Se A Vida E (That's The Way Life Is)
|4:01
|A06
|It Always Come As A Surprise
|6:08
|B07
|A Red Letter Day
|5:09
|B08
|Up Against It
|4:17
|B09
|The Survivors
|4:31
|B10
|Before
|4:32
|B11
|To Step Aside
|3:48
|B12
|Saturday Night Forever
|3:59
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.08.2018
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
BILINGUAL
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A01
|Discoteca
|4:37
|A02
|Single
|3:48
|A03
|Metamorphosis
|4:04
|A04
|Electricity
|4:58
|A05
|Se A Vida E (That's The Way Life Is)
|4:01
|A06
|It Always Come As A Surprise
|6:08
|B07
|A Red Letter Day
|5:09
|B08
|Up Against It
|4:17
|B09
|The Survivors
|4:31
|B10
|Before
|4:32
|B11
|To Step Aside
|3:48
|B12
|Saturday Night Forever
|3:59
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Pet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) виниловая пластинка - по цене 4610 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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