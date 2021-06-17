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Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 3
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 4
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 5
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 6
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 7
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 8
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 9
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 10
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 11
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 12
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 13
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 14
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 15
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 16
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 17
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 18
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 19
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 6
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 7
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 8
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 9
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 10
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 11
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 12
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 13
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 14
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 15
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 16
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 17
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 18
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 19
  • Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 423255
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка

Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка

17.06.2021
александр

Достоинства:
Раскрывая альбом, можно увидеть панорамную, цветную фотографию группы wings. Имеются два постера, и купон на скачивание в формате mp 3. Качественный звук, тяжелый 180 граммовый винил, европейское издание ( сделано в германии), все это говорит о продукте с лучшей стороны.

Недостатки:
Нет внутреннего, полиэтиленового пакета.

Комментарий:
Всегда с удовольствием слушаю пола маккартни и его группу, в том числе и эту пластинку, которая вышла в 1975 году. Критика была не однозначна, но выход нового проекта, вызвал большой интерес у поклонников этого коллектива. Советую приобрести этот товар.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.06.2021
александр

Достоинства:
Раскрывая альбом, можно увидеть панорамную, цветную фотографию группы wings. Имеются два постера, и купон на скачивание в формате mp 3. Качественный звук, тяжелый 180 граммовый винил, европейское издание ( сделано в германии), все это говорит о продукте с лучшей стороны.

Недостатки:
Нет внутреннего, полиэтиленового пакета.

Комментарий:
Всегда с удовольствием слушаю пола маккартни и его группу, в том числе и эту пластинку, которая вышла в 1975 году. Критика была не однозначна, но выход нового проекта, вызвал большой интерес у поклонников этого коллектива. Советую приобрести этот товар.


Paul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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