Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
DEATH ON THE ROAD
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 98970
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295836443]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
DEATH ON THE ROAD
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wildest Dreams, Wrathchild, Can I Play With Madness, The Trooper, Dance Of Death, Rainmaker, Brave New World, Paschendale, Lord Of The Flies, No More Lies, Hallowed By Thy Name, Fear Of The Dark, Iron Maiden, Journey Man, The Number Of The Beast, Run To The Hills
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Wildest Dreams
|4:51
|A2
|Wrathchild
|2:59
|A3
|Can I Play With Madness
|3:31
|A4
|The Trooper
|4:11
|A5
|Dance Of Death
|9:34
|B1
|Rainmaker
|4:11
|B2
|Brave New World
|6:09
|B3
|Paschendale
|10:17
|B4
|Lord Of The Flies
|5:04
|C1
|No More Lies
|8:06
|C2
|Hallowed Be Thy Name
|7:40
|C3
|Fear Of The Dark
|7:38
|D1
|Iron Maiden
|5:09
|D2
|Journeyman
|7:02
|D3
|The Number Of The Beast
|4:57
|D4
|Run To The Hills
|4:23
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Теги товара: Iron Maiden
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295836443]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
DEATH ON THE ROAD
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wildest Dreams, Wrathchild, Can I Play With Madness, The Trooper, Dance Of Death, Rainmaker, Brave New World, Paschendale, Lord Of The Flies, No More Lies, Hallowed By Thy Name, Fear Of The Dark, Iron Maiden, Journey Man, The Number Of The Beast, Run To The Hills
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Wildest Dreams
|4:51
|A2
|Wrathchild
|2:59
|A3
|Can I Play With Madness
|3:31
|A4
|The Trooper
|4:11
|A5
|Dance Of Death
|9:34
|B1
|Rainmaker
|4:11
|B2
|Brave New World
|6:09
|B3
|Paschendale
|10:17
|B4
|Lord Of The Flies
|5:04
|C1
|No More Lies
|8:06
|C2
|Hallowed Be Thy Name
|7:40
|C3
|Fear Of The Dark
|7:38
|D1
|Iron Maiden
|5:09
|D2
|Journeyman
|7:02
|D3
|The Number Of The Beast
|4:57
|D4
|Run To The Hills
|4:23
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Iron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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