Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Band On The Run
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 402538
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Коллекция McCartney, Paul
Коллекция McCartney, Paul
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В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитPaul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пласт...
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557567496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Band On The Run
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Band On The Run, Jet, Bluebird, Mrs. Vandebilt, Let Me Roll It, Mamunia, No Words, Picasso's Last Words (Drink To Me), Nineteen Hundred And Eighty Five
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Band On The Run
|5:13
|A2
|Jet
|4:08
|A3
|Bluebird
|3:23
|A4
|Mrs. Vandebilt
|4:41
|A5
|Let Me Roll It
|4:50
|B1
|Mamunia
|4:51
|B2
|No Words
|2:34
|B3
|Picasso's Last Words (Drink To Me)
|5:48
|B4
|Nineteen Hundred And Eighty Five
|5:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557567496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Band On The Run
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Band On The Run, Jet, Bluebird, Mrs. Vandebilt, Let Me Roll It, Mamunia, No Words, Picasso's Last Words (Drink To Me), Nineteen Hundred And Eighty Five
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Band On The Run
|5:13
|A2
|Jet
|4:08
|A3
|Bluebird
|3:23
|A4
|Mrs. Vandebilt
|4:41
|A5
|Let Me Roll It
|4:50
|B1
|Mamunia
|4:51
|B2
|No Words
|2:34
|B3
|Picasso's Last Words (Drink To Me)
|5:48
|B4
|Nineteen Hundred And Eighty Five
|5:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Достоинства:
Ремастированное переиздание на 180гр аудиофильском виниле . В комплекте постер , оформение полностью оригинальное . Звук отличный . Музыка супер
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Пожалуй лучший альбом сэра Пола Макартней . Ностальгия по молодости .
Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка
Достоинства:
Ремастированное переиздание на 180гр аудиофильском виниле . В комплекте постер , оформение полностью оригинальное . Звук отличный . Музыка супер
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Пожалуй лучший альбом сэра Пола Макартней . Ностальгия по молодости .