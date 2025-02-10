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Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - фото 3
Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - фото 4
Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - фото 5
Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Band On The Run
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402538
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция McCartney, Paul
filter_none Товар входит в коллекцию McCartney, Paul

Коллекция McCartney, Paul


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557567496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Band On The Run
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Band On The Run, Jet, Bluebird, Mrs. Vandebilt, Let Me Roll It, Mamunia, No Words, Picasso's Last Words (Drink To Me), Nineteen Hundred And Eighty Five
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка

Track List

A1Band On The Run5:13
A2Jet4:08
A3Bluebird3:23
A4Mrs. Vandebilt4:41
A5Let Me Roll It4:50
B1Mamunia4:51
B2No Words2:34
B3Picasso's Last Words (Drink To Me)5:48
B4Nineteen Hundred And Eighty Five5:28



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка

10.02.2025
Олег

Достоинства:
Ремастированное переиздание на 180гр аудиофильском виниле . В комплекте постер , оформение полностью оригинальное . Звук отличный . Музыка супер

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Пожалуй лучший альбом сэра Пола Макартней . Ностальгия по молодости .



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557567496]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Band On The Run
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Band On The Run, Jet, Bluebird, Mrs. Vandebilt, Let Me Roll It, Mamunia, No Words, Picasso's Last Words (Drink To Me), Nineteen Hundred And Eighty Five
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Band On The Run5:13
A2Jet4:08
A3Bluebird3:23
A4Mrs. Vandebilt4:41
A5Let Me Roll It4:50
B1Mamunia4:51
B2No Words2:34
B3Picasso's Last Words (Drink To Me)5:48
B4Nineteen Hundred And Eighty Five5:28


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.02.2025
Олег

Достоинства:
Ремастированное переиздание на 180гр аудиофильском виниле . В комплекте постер , оформение полностью оригинальное . Звук отличный . Музыка супер

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Пожалуй лучший альбом сэра Пола Макартней . Ностальгия по молодости .


Paul McCartney - Band On The Run (0602557567496) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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