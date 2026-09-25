Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка
Bedtime Stories: The Untold Chapter — 8-трековый мини-альбом, посвящённый 30-летию альбома Мадонны «Bedtime Stories», включает ранние демо-записи, альтернативные версии и раритетные треки с записью альбома. Все песни были записаны и сведены Стюартом Прайсом. Альбом отпечатан на чёрном 180-граммовом виниле. Альбом Bedtime Stories, выпущенный 25 октября 1994 года, стал результатом сотрудничества Мадонны с различными продюсерами, включая Далласа Остина, Babyface, Дэйва «Джема» Холла и Нелли Хупер. В процессе работы Мадонна стремилась к более мейнстримовому звучанию, чем на предыдущем альбоме Erotica. Результатом стал коммерческий успех и признание критиков: «Secret» вошёл в топ-5 в США и Великобритании, «Take a Bow» возглавил чарт Billboard Hot 100, а «Human Nature» и заглавный трек альбома вошли в топ-10 Великобритании
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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