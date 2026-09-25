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Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка

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Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка - фото 3
Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка - фото 3
  • Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 530 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728113
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Загружаем...
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Загружаем...
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Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка
4 530 руб.
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497820665]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Survival (Quiet Storm Demo Remix), Secret (Allstar New Single Mix), Right On Time (Original Demo Edit), Don't Stop (Original Demo Edit), Freedom (Short Mix), Human Nature (Howie Tee New Edit), Let Down Your Guard (Rough Single Mix), Love Won't Wait (Original Demo Edit)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка

Bedtime Stories: The Untold Chapter — 8-трековый мини-альбом, посвящённый 30-летию альбома Мадонны «Bedtime Stories», включает ранние демо-записи, альтернативные версии и раритетные треки с записью альбома. Все песни были записаны и сведены Стюартом Прайсом. Альбом отпечатан на чёрном 180-граммовом виниле. Альбом Bedtime Stories, выпущенный 25 октября 1994 года, стал результатом сотрудничества Мадонны с различными продюсерами, включая Далласа Остина, Babyface, Дэйва «Джема» Холла и Нелли Хупер. В процессе работы Мадонна стремилась к более мейнстримовому звучанию, чем на предыдущем альбоме Erotica. Результатом стал коммерческий успех и признание критиков: «Secret» вошёл в топ-5 в США и Великобритании, «Take a Bow» возглавил чарт Billboard Hot 100, а «Human Nature» и заглавный трек альбома вошли в топ-10 Великобритании



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497820665]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Survival (Quiet Storm Demo Remix), Secret (Allstar New Single Mix), Right On Time (Original Demo Edit), Don't Stop (Original Demo Edit), Freedom (Short Mix), Human Nature (Howie Tee New Edit), Let Down Your Guard (Rough Single Mix), Love Won't Wait (Original Demo Edit)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Bedtime Stories: The Untold Chapter — 8-трековый мини-альбом, посвящённый 30-летию альбома Мадонны «Bedtime Stories», включает ранние демо-записи, альтернативные версии и раритетные треки с записью альбома. Все песни были записаны и сведены Стюартом Прайсом. Альбом отпечатан на чёрном 180-граммовом виниле. Альбом Bedtime Stories, выпущенный 25 октября 1994 года, стал результатом сотрудничества Мадонны с различными продюсерами, включая Далласа Остина, Babyface, Дэйва «Джема» Холла и Нелли Хупер. В процессе работы Мадонна стремилась к более мейнстримовому звучанию, чем на предыдущем альбоме Erotica. Результатом стал коммерческий успех и признание критиков: «Secret» вошёл в топ-5 в США и Великобритании, «Take a Bow» возглавил чарт Billboard Hot 100, а «Human Nature» и заглавный трек альбома вошли в топ-10 Великобритании


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Madonna - Bedtime Stories (The Untold Chapter) (30Th Anniversary) (0603497820665) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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