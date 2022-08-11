OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387948
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Roy Head, The Traits – Treat Her Right
|A2
|The Bob Seger System – Ramblin' Gamblin' Man
|A3
|No Artist – Boss Radio
|A4
|Deep Purple – Hush
|A5
|No Artist – Mug Root Beer Advertisement
|A6
|The Village Callers – Hector
|A7
|Buchanan Brothers (2) – Son Of A Lovin' Man
|A8
|Chad & Jeremy – Paxton Quigley's Had The Course
|B1
|No Artist – Tanya's Tanning Butter Advertisement
|B2
|Paul Revere & The Raiders – Good Thing
|B3
|Paul Revere & The Raiders – Hungry
|B4
|Box Tops – Choo Choo Train
|B5
|Mitch Ryder & The Detroit Wheels – Jenny Take A Ride
|B6
|Deep Purple – Kentucky Woman
|B7
|Buffy Sainte-Marie – The Circle Game
|C1
|No Artist – Boss Radio
|C2
|Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson
|C3
|No Artist – Numero Uno Advertisement
|C4
|Los Bravos – Bring A Little Lovin’
|C5
|No Artist – Suddenly / Heaven Sent Advertisement
|C6
|No Artist – Vagabond High School Reunion
|C7
|No Artist – KHJ Los Angeles Weather Report
|C8
|No Artist – The Illustrated Man Advertisement / Ready For Action
|C9
|Dee Clark – Hey Little Girl
|C10
|No Artist – Summer Blonde Advertisement
|C11
|Neil Diamond – Brother Love’s Traveling Salvation Show
|D1
|Robert Corff – Don’t Chase Me Around
|D2
|Paul Revere & The Raiders – Mr. Sun, Mr. Moon
|D3
|Jos? Feliciano – California Dreamin’
|D4
|I Cantori Moderni di Alessandroni – Dynamite Jim (English Version)
|D5
|Vanilla Fudge – You Keep Me Hangin’ On (Quentin Tarantino Edit)
|D6
|Maurice Jarre – Miss Lilly Langtry
|D7
|No Artist – KHJ Batman Promotion
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Roy Head, The Traits – Treat Her Right
|A2
|The Bob Seger System – Ramblin' Gamblin' Man
|A3
|No Artist – Boss Radio
|A4
|Deep Purple – Hush
|A5
|No Artist – Mug Root Beer Advertisement
|A6
|The Village Callers – Hector
|A7
|Buchanan Brothers (2) – Son Of A Lovin' Man
|A8
|Chad & Jeremy – Paxton Quigley's Had The Course
|B1
|No Artist – Tanya's Tanning Butter Advertisement
|B2
|Paul Revere & The Raiders – Good Thing
|B3
|Paul Revere & The Raiders – Hungry
|B4
|Box Tops – Choo Choo Train
|B5
|Mitch Ryder & The Detroit Wheels – Jenny Take A Ride
|B6
|Deep Purple – Kentucky Woman
|B7
|Buffy Sainte-Marie – The Circle Game
|C1
|No Artist – Boss Radio
|C2
|Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson
|C3
|No Artist – Numero Uno Advertisement
|C4
|Los Bravos – Bring A Little Lovin’
|C5
|No Artist – Suddenly / Heaven Sent Advertisement
|C6
|No Artist – Vagabond High School Reunion
|C7
|No Artist – KHJ Los Angeles Weather Report
|C8
|No Artist – The Illustrated Man Advertisement / Ready For Action
|C9
|Dee Clark – Hey Little Girl
|C10
|No Artist – Summer Blonde Advertisement
|C11
|Neil Diamond – Brother Love’s Traveling Salvation Show
|D1
|Robert Corff – Don’t Chase Me Around
|D2
|Paul Revere & The Raiders – Mr. Sun, Mr. Moon
|D3
|Jos? Feliciano – California Dreamin’
|D4
|I Cantori Moderni di Alessandroni – Dynamite Jim (English Version)
|D5
|Vanilla Fudge – You Keep Me Hangin’ On (Quentin Tarantino Edit)
|D6
|Maurice Jarre – Miss Lilly Langtry
|D7
|No Artist – KHJ Batman Promotion
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Великолепное издание, качественно
Недостатки:
не обнаружено
OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре OST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured) (0190759819616) виниловая пластинка
Достоинства:
Великолепное издание, качественно
Недостатки:
не обнаружено