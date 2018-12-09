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Scorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0889854853914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Scorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0889854853914) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Scorpions Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads - фото 1
Виниловая Пластинка Scorpions Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая Пластинка Scorpions Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads - фото 1
  • Виниловая Пластинка Scorpions Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 154113
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Scorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0889854853914) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SCORPIONS
filter_none Товар входит в коллекцию SCORPIONS

Коллекция SCORPIONS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0889854853914) виниловая пластинка

Track List

A1Born To Touch Your Feelings (MTV Unplugged Studio Edit)4:02
A2Still Loving You (Comeblack Version)6:43
A3Wind Of Change (Comeblack Version)5:08
A4Always Somewhere (2015 Remaster)4:54
B1Send Me An Angel (Acoustic Version 2017)4:19
B2Holiday (2015 Remaster)6:31
B3Eye Of The Storm (Radio Edit)3:22
B4When The Smoke Is Going Down (2015 Remaster)3:51
C1Lonely Nights4:49
C2Gypsy Life4:52
C3House Of Cards (Single Edit)4:28
C4The Best Is Yet To Come4:32
D1When You Came Into My Life (MTV Unplugged Studio Edit)3:32
D2Lady Starlight (2015 Remaster)6:16
D3Follow Your Heart (Version 2017)4:05
D4Melrose Avenue3:32
D5Always Be With You3:29

Отзывы о товаре Scorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0889854853914) виниловая пластинка

09.12.2018
Юрий

Достоинства:
Баллады супер



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Born To Touch Your Feelings (MTV Unplugged Studio Edit)4:02
A2Still Loving You (Comeblack Version)6:43
A3Wind Of Change (Comeblack Version)5:08
A4Always Somewhere (2015 Remaster)4:54
B1Send Me An Angel (Acoustic Version 2017)4:19
B2Holiday (2015 Remaster)6:31
B3Eye Of The Storm (Radio Edit)3:22
B4When The Smoke Is Going Down (2015 Remaster)3:51
C1Lonely Nights4:49
C2Gypsy Life4:52
C3House Of Cards (Single Edit)4:28
C4The Best Is Yet To Come4:32
D1When You Came Into My Life (MTV Unplugged Studio Edit)3:32
D2Lady Starlight (2015 Remaster)6:16
D3Follow Your Heart (Version 2017)4:05
D4Melrose Avenue3:32
D5Always Be With You3:29
Самовывоз
Доставка
Отзывы
09.12.2018
Юрий

Достоинства:
Баллады супер


Scorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0889854853914) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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