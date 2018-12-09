Scorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0889854853914) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 154113
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4 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Scorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0889854853914) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Born To Touch Your Feelings (MTV Unplugged Studio Edit)
|4:02
|A2
|Still Loving You (Comeblack Version)
|6:43
|A3
|Wind Of Change (Comeblack Version)
|5:08
|A4
|Always Somewhere (2015 Remaster)
|4:54
|B1
|Send Me An Angel (Acoustic Version 2017)
|4:19
|B2
|Holiday (2015 Remaster)
|6:31
|B3
|Eye Of The Storm (Radio Edit)
|3:22
|B4
|When The Smoke Is Going Down (2015 Remaster)
|3:51
|C1
|Lonely Nights
|4:49
|C2
|Gypsy Life
|4:52
|C3
|House Of Cards (Single Edit)
|4:28
|C4
|The Best Is Yet To Come
|4:32
|D1
|When You Came Into My Life (MTV Unplugged Studio Edit)
|3:32
|D2
|Lady Starlight (2015 Remaster)
|6:16
|D3
|Follow Your Heart (Version 2017)
|4:05
|D4
|Melrose Avenue
|3:32
|D5
|Always Be With You
|3:29
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Born To Touch Your Feelings (MTV Unplugged Studio Edit)
|4:02
|A2
|Still Loving You (Comeblack Version)
|6:43
|A3
|Wind Of Change (Comeblack Version)
|5:08
|A4
|Always Somewhere (2015 Remaster)
|4:54
|B1
|Send Me An Angel (Acoustic Version 2017)
|4:19
|B2
|Holiday (2015 Remaster)
|6:31
|B3
|Eye Of The Storm (Radio Edit)
|3:22
|B4
|When The Smoke Is Going Down (2015 Remaster)
|3:51
|C1
|Lonely Nights
|4:49
|C2
|Gypsy Life
|4:52
|C3
|House Of Cards (Single Edit)
|4:28
|C4
|The Best Is Yet To Come
|4:32
|D1
|When You Came Into My Life (MTV Unplugged Studio Edit)
|3:32
|D2
|Lady Starlight (2015 Remaster)
|6:16
|D3
|Follow Your Heart (Version 2017)
|4:05
|D4
|Melrose Avenue
|3:32
|D5
|Always Be With You
|3:29
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Баллады супер
Scorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0889854853914) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Scorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0889854853914) виниловая пластинка
Достоинства:
Баллады супер