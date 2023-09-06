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Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 5
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 6
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 7
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 8
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 9
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 10
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 11
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 12
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 13
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 14
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 15
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 16
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Heavy Horses
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 5
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 6
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 7
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 8
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 9
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 10
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 11
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 12
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 13
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 14
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 15
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 16
  • Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184929
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JETHRO TULL
filter_none Товар входит в коллекцию JETHRO TULL

Коллекция JETHRO TULL


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295757311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Heavy Horses
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
.And The Mouse Police Never Sleeps, Acres Wild, No Lullaby, Moths, Journeyman, Rover, One Brown Mouse, Heavy Horses, Weathercock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка

Track List

A1...And The Mouse Police Never Sleeps3:12
A2Acres Wild3:24
A3No Lullaby7:54
A4Moths3:31
A5Journeyman3:58
B1Rover4:30
B2One Brown Mouse3:23
B3Heavy Horses9:03
B4Weathercock4:01



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка

06.09.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Прекрасный альбом с красивой музыкой Jethro Tull . От лирики до харда , всё в меру . Выпущен в 1978 году , и вместе с альбомами Songs from the Wood и Stormwatch образует тройку альбомов с фолк-роковым звучанием.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Данный релиз из серии A Steven Wilson Stereo Remix выпущен в 2018 году на чёрном 180 граммовом виниле . Отличное звучание и красочная полиграфия . Внутренний конверт с текстами песен и 24 - страничный буклет украшают это издание .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295757311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Heavy Horses
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
.And The Mouse Police Never Sleeps, Acres Wild, No Lullaby, Moths, Journeyman, Rover, One Brown Mouse, Heavy Horses, Weathercock
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1...And The Mouse Police Never Sleeps3:12
A2Acres Wild3:24
A3No Lullaby7:54
A4Moths3:31
A5Journeyman3:58
B1Rover4:30
B2One Brown Mouse3:23
B3Heavy Horses9:03
B4Weathercock4:01


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.09.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Прекрасный альбом с красивой музыкой Jethro Tull . От лирики до харда , всё в меру . Выпущен в 1978 году , и вместе с альбомами Songs from the Wood и Stormwatch образует тройку альбомов с фолк-роковым звучанием.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Данный релиз из серии A Steven Wilson Stereo Remix выпущен в 2018 году на чёрном 180 граммовом виниле . Отличное звучание и красочная полиграфия . Внутренний конверт с текстами песен и 24 - страничный буклет украшают это издание .


Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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