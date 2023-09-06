Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Heavy Horses
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 184929
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Коллекция JETHRO TULL
Коллекция JETHRO TULL
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295757311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Heavy Horses
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
.And The Mouse Police Never Sleeps, Acres Wild, No Lullaby, Moths, Journeyman, Rover, One Brown Mouse, Heavy Horses, Weathercock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка
Track List
|A1
|...And The Mouse Police Never Sleeps
|3:12
|A2
|Acres Wild
|3:24
|A3
|No Lullaby
|7:54
|A4
|Moths
|3:31
|A5
|Journeyman
|3:58
|B1
|Rover
|4:30
|B2
|One Brown Mouse
|3:23
|B3
|Heavy Horses
|9:03
|B4
|Weathercock
|4:01
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Теги товара: Fusion
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295757311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Heavy Horses
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
.And The Mouse Police Never Sleeps, Acres Wild, No Lullaby, Moths, Journeyman, Rover, One Brown Mouse, Heavy Horses, Weathercock
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|...And The Mouse Police Never Sleeps
|3:12
|A2
|Acres Wild
|3:24
|A3
|No Lullaby
|7:54
|A4
|Moths
|3:31
|A5
|Journeyman
|3:58
|B1
|Rover
|4:30
|B2
|One Brown Mouse
|3:23
|B3
|Heavy Horses
|9:03
|B4
|Weathercock
|4:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Достоинства:
Прекрасный альбом с красивой музыкой Jethro Tull . От лирики до харда , всё в меру . Выпущен в 1978 году , и вместе с альбомами Songs from the Wood и Stormwatch образует тройку альбомов с фолк-роковым звучанием.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Данный релиз из серии A Steven Wilson Stereo Remix выпущен в 2018 году на чёрном 180 граммовом виниле . Отличное звучание и красочная полиграфия . Внутренний конверт с текстами песен и 24 - страничный буклет украшают это издание .
Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311) виниловая пластинка
Достоинства:
Прекрасный альбом с красивой музыкой Jethro Tull . От лирики до харда , всё в меру . Выпущен в 1978 году , и вместе с альбомами Songs from the Wood и Stormwatch образует тройку альбомов с фолк-роковым звучанием.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Данный релиз из серии A Steven Wilson Stereo Remix выпущен в 2018 году на чёрном 180 граммовом виниле . Отличное звучание и красочная полиграфия . Внутренний конверт с текстами песен и 24 - страничный буклет украшают это издание .