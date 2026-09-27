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The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка

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The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 1
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 2
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 3
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 4
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 5
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 6
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 7
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 8
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 9
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 10
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 11
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 12
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 13
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 14
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 15
The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 1
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 2
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 3
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 4
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 5
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 6
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 7
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 8
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 9
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 10
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 11
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 12
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 13
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 14
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 15
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647135
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка

Переиздание каталога знаменитой американской рок-группы The White Stripes.. Get Behind Me Satan — пятый студийный альбом американской рок-группы The White Stripes, выпущенный в июне 2005 года. Диск стал третьим лучшим альбомом года по версии журнала Rolling Stone. Также альбом удостоился премии «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом» в 2006 году.

Отзывы о товаре The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание каталога знаменитой американской рок-группы The White Stripes.. Get Behind Me Satan — пятый студийный альбом американской рок-группы The White Stripes, выпущенный в июне 2005 года. Диск стал третьим лучшим альбомом года по версии журнала Rolling Stone. Также альбом удостоился премии «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом» в 2006 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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