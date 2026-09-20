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Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка

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Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 1
Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 2
Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 3
Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 4
Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 5
Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 6
Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 7
Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 8
Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 9
Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 10
Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Evanescence
Альбом (сингл)
The Bitter Truth
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 1
  • Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 2
  • Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 3
  • Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 4
  • Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 5
  • Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 6
  • Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 7
  • Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 8
  • Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 9
  • Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 10
  • Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500538
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397891515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Evanescence
Альбом (сингл)
The Bitter Truth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Artifact/The Turn, Broken Pieces Shine, The Game Is Over, Yeah Right, Feeding The Dark, Wasted On You, Better Without You, Use My Voice, Take Cover, Far From Heaven, Part Of Me, Blind Belief
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка

Рассказывая о звучании нового альбома, Эми заметила: «Я хочу, чтобы этот альбом показывал нас со всех наших сторон. В этом альбоме есть вещи в звучании 90-х, такой альтернативный гранж, что лично мне очень близко; есть более драматические вещи как будто из фильмов, есть более агрессивные работы. Но если говорить с точки зрения звучания, это довольно тяжелый альбом, и он по-приятному тяжелый. Это рок-запись, который показывает нас в лучшей форме». Основанная в середине 1990-х и отмеченная двумя премиями «Грэмми» группа Evanescence оказала невероятное влияние на мировую культуре — а также существенно изменила общественное восприятие женщин в рок-музыке. Fallen — дебютный альбом коллектива, выпущенный в 2003-м году — заложил основу будущего успеха группы: эта пластинка провела 43 недели в Топ-10 чарта Billboard, была продана тиражом в 17 миллионов экземпляров по всему миру и была сертифицирована в качестве семикратного платинового альбома в США. Дебютный сингл и глобальный хит "Bring Me to Life" добрался до #5 строчки чарта Billboard Hot 100 и стал первым для группы синглом #1 Великобритании. Не менее популярная "My Immortal" добралась до #7 места в США и Великобритании. Если же говорить в общем, Fallen — один из всего лишь 8 альбомов в истории чарта Billboard, который провел как минимум год в Топ-50; всего же Fallen провел 104 недели в Billboard 200 и занял #32 строчку в списке лучших альбомов в истории по версии Billboard 200.

Отзывы о товаре Evanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397891515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Evanescence
Альбом (сингл)
The Bitter Truth
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Artifact/The Turn, Broken Pieces Shine, The Game Is Over, Yeah Right, Feeding The Dark, Wasted On You, Better Without You, Use My Voice, Take Cover, Far From Heaven, Part Of Me, Blind Belief
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Рассказывая о звучании нового альбома, Эми заметила: «Я хочу, чтобы этот альбом показывал нас со всех наших сторон. В этом альбоме есть вещи в звучании 90-х, такой альтернативный гранж, что лично мне очень близко; есть более драматические вещи как будто из фильмов, есть более агрессивные работы. Но если говорить с точки зрения звучания, это довольно тяжелый альбом, и он по-приятному тяжелый. Это рок-запись, который показывает нас в лучшей форме». Основанная в середине 1990-х и отмеченная двумя премиями «Грэмми» группа Evanescence оказала невероятное влияние на мировую культуре — а также существенно изменила общественное восприятие женщин в рок-музыке. Fallen — дебютный альбом коллектива, выпущенный в 2003-м году — заложил основу будущего успеха группы: эта пластинка провела 43 недели в Топ-10 чарта Billboard, была продана тиражом в 17 миллионов экземпляров по всему миру и была сертифицирована в качестве семикратного платинового альбома в США. Дебютный сингл и глобальный хит "Bring Me to Life" добрался до #5 строчки чарта Billboard Hot 100 и стал первым для группы синглом #1 Великобритании. Не менее популярная "My Immortal" добралась до #7 места в США и Великобритании. Если же говорить в общем, Fallen — один из всего лишь 8 альбомов в истории чарта Billboard, который провел как минимум год в Топ-50; всего же Fallen провел 104 недели в Billboard 200 и занял #32 строчку в списке лучших альбомов в истории по версии Billboard 200.
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