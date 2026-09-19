Top.Mail.Ru
Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 1
Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 2
Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 3
Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 4
Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 5
Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 6
Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
Fallen Empires
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 1
  • Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 2
  • Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 3
  • Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 4
  • Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 5
  • Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 6
  • Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403108
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567954316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
Fallen Empires
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ill Never Let Go, Called Out In The Dark, The Weight Of Love, This Isnt Everything You Are, The Garden Rules, Fallen Empires, Berlin, Lifening, York, In The End, Those Distant Bells, The Symphony, The President, Broken Bottles Form A Star (Prelude)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка

Track List

A1I'll Never Let Go
A2Called Out In The Dark
A3The Weight Of Love
A4This Isn't Everything You Are
B1The Garden Rules
B2Fallen Empires
B3Berlin
B4Lifening
C1New York
C2In The End
C3Those Distant Bells
D1The Symphony
D2The President
D3Broken Bottles Form A Distant Star (Prelude)

Отзывы о товаре Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567954316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
Fallen Empires
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ill Never Let Go, Called Out In The Dark, The Weight Of Love, This Isnt Everything You Are, The Garden Rules, Fallen Empires, Berlin, Lifening, York, In The End, Those Distant Bells, The Symphony, The President, Broken Bottles Form A Star (Prelude)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1I'll Never Let Go
A2Called Out In The Dark
A3The Weight Of Love
A4This Isn't Everything You Are
B1The Garden Rules
B2Fallen Empires
B3Berlin
B4Lifening
C1New York
C2In The End
C3Those Distant Bells
D1The Symphony
D2The President
D3Broken Bottles Form A Distant Star (Prelude)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Snow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...