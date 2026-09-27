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Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка

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Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка - фото 1
Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка - фото 2
Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка - фото 3
Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка - фото 4
Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Deliver US From Evil
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка - фото 1
  • Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка - фото 2
  • Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка - фото 3
  • Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка - фото 4
  • Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643108
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5015333135423]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Deliver US From Evil
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Bored With Russia, Don't Cry, Truth Drug, Young Girl, Flowers In The Attic, N.O.R.A.D.(Doomsday City}, Give Me The Truth, Alison, Finger On The Button, Hold On To Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bored With Russia, Don't Cry, Truth Drug, Young Girl, Flowers In The Attic, N.O.R.A.D.(Doomsday City}, Give Me The Truth, Alison, Finger On The Button, Hold On To Love

Отзывы о товаре Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5015333135423]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Budgie
Альбом (сингл)
Deliver US From Evil
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Bored With Russia, Don't Cry, Truth Drug, Young Girl, Flowers In The Attic, N.O.R.A.D.(Doomsday City}, Give Me The Truth, Alison, Finger On The Button, Hold On To Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bored With Russia, Don't Cry, Truth Drug, Young Girl, Flowers In The Attic, N.O.R.A.D.(Doomsday City}, Give Me The Truth, Alison, Finger On The Button, Hold On To Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Budgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинка – стоимость товара 4770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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