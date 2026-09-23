Lake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка
Works Volume 1 - пятый студийный альбом английской рок-группы Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer, выпущенный как двойной альбом в марте 1977 года на Atlantic Records.. ремастированное переиздание на двойном черном виниле. Мастеринг в варианте 2017 года. Альбом предваряет комментарий самого Грега Лейка. Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer - британская рок-группа направления прогрессивный рок, образованная в 1970 году, названная по фамилиям трех её участников: Кита Эмерсона, Грега Лейка и Карла Палмера. ELP считается одной из первых супергрупп, поскольку все её участники получили широкую известность до вхождения в группу: Эмерсон ранее играл в группе The Nice, Лейк - в King Crimson, а Палмер - в Crazy World of Arthur Brown и Atomic Rooster.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Lake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка