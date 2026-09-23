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Lake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка

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Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 1
Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 2
Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 3
Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 4
Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 5
Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 6
Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 7
Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 8
Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 9
Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1977
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Works Vol.1
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 1
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 2
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 3
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 4
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 5
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 6
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 7
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 8
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 9
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617127
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Lake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538180411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1977
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Works Vol.1
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка

Works Volume 1 - пятый студийный альбом английской рок-группы Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer, выпущенный как двойной альбом в марте 1977 года на Atlantic Records.. ремастированное переиздание на двойном черном виниле. Мастеринг в варианте 2017 года. Альбом предваряет комментарий самого Грега Лейка. Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer - британская рок-группа направления прогрессивный рок, образованная в 1970 году, названная по фамилиям трех её участников: Кита Эмерсона, Грега Лейка и Карла Палмера. ELP считается одной из первых супергрупп, поскольку все её участники получили широкую известность до вхождения в группу: Эмерсон ранее играл в группе The Nice, Лейк - в King Crimson, а Палмер - в Crazy World of Arthur Brown и Atomic Rooster.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Lake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538180411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1977
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
Works Vol.1
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Works Volume 1 - пятый студийный альбом английской рок-группы Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer, выпущенный как двойной альбом в марте 1977 года на Atlantic Records.. ремастированное переиздание на двойном черном виниле. Мастеринг в варианте 2017 года. Альбом предваряет комментарий самого Грега Лейка. Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer - британская рок-группа направления прогрессивный рок, образованная в 1970 году, названная по фамилиям трех её участников: Кита Эмерсона, Грега Лейка и Карла Палмера. ELP считается одной из первых супергрупп, поскольку все её участники получили широкую известность до вхождения в группу: Эмерсон ранее играл в группе The Nice, Лейк - в King Crimson, а Палмер - в Crazy World of Arthur Brown и Atomic Rooster.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пластинка – стоимость товара 5090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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