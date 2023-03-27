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Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 1
Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 2
Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 3
Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 4
Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 5
Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 6
Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 7
Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 8
Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 9
Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 10
Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Doors
Альбом (сингл)
WAITING FOR THE SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 1
  • Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 2
  • Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 3
  • Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 4
  • Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 5
  • Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 6
  • Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 7
  • Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 8
  • Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 9
  • Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 10
  • Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98770
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DOORS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию DOORS, THE

Коллекция DOORS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075596066112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Doors
Альбом (сингл)
WAITING FOR THE SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hello, I Love You, Love Street, Not To Touch The Earth, Summer's Almost Gone, Wintertime Love, The Unknown Soldier, Spanish Caravan, My Wild Love, We Could Be So Good Together, Yes, The River Knows, Five To One
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка

Track List

A1Hello, I Love You2:22
A2Love Street3:06
A3Not To Touch The Earth3:54
A4Summer's Almost Gone3:20
A5Wintertime Love1:52
A6The Unknown Soldier3:10
B1Spanish Caravan2:58
B2My Wild Love2:50
B3We Could Be So Good Together2:20
B4Yes, The River Knows2:35
B5Five To One4:22

Отзывы о товаре Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка

27.03.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Легендарная группа которая оказала огромное влияние на культурную жизнь 60х годов

Недостатки:
нет

Комментарий:
Третья пластинка DOORS, получившая название "Waiting For The Sun", выпущена в начале января 1968-го и содержит, в основном, старый материал, не вошедший в первые два альбома. По праву считается классическим. Он достиг первого места не только в США (первый и единственный раз для группы), но и во Франции. За эти годы было продано 9 миллионов копий пластинки. Альбом стал платиновым в США и Канаде.Данный релиз 2017 года повторяет оформление оригинала . Пластинка выполнена в классическом черном цвете, звучит отлично .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075596066112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Doors
Альбом (сингл)
WAITING FOR THE SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hello, I Love You, Love Street, Not To Touch The Earth, Summer's Almost Gone, Wintertime Love, The Unknown Soldier, Spanish Caravan, My Wild Love, We Could Be So Good Together, Yes, The River Knows, Five To One
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Hello, I Love You2:22
A2Love Street3:06
A3Not To Touch The Earth3:54
A4Summer's Almost Gone3:20
A5Wintertime Love1:52
A6The Unknown Soldier3:10
B1Spanish Caravan2:58
B2My Wild Love2:50
B3We Could Be So Good Together2:20
B4Yes, The River Knows2:35
B5Five To One4:22
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.03.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Легендарная группа которая оказала огромное влияние на культурную жизнь 60х годов

Недостатки:
нет

Комментарий:
Третья пластинка DOORS, получившая название "Waiting For The Sun", выпущена в начале января 1968-го и содержит, в основном, старый материал, не вошедший в первые два альбома. По праву считается классическим. Он достиг первого места не только в США (первый и единственный раз для группы), но и во Франции. За эти годы было продано 9 миллионов копий пластинки. Альбом стал платиновым в США и Канаде.Данный релиз 2017 года повторяет оформление оригинала . Пластинка выполнена в классическом черном цвете, звучит отлично .


Doors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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