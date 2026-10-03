Top.Mail.Ru
Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка - фото 1
Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка - фото 2
Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка - фото 3
Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка - фото 4
Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
ARETHA FRANKLIN SINGS THE GREAT DIVA CLASSICS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка - фото 1
  • Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка - фото 2
  • Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка - фото 3
  • Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка - фото 4
  • Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98864
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750348814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
ARETHA FRANKLIN SINGS THE GREAT DIVA CLASSICS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
People, Rolling In The Deep (The Aretha Version), Midnight Train To Georgia, I Will Survive (The Aretha Version), At Last, I'm Every Woman/Respect, No One, Nothing Compares 2 U, Teach Me Tonight, You Keep Me Hangin' On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка

Track List

A1People
A2Rolling In The Deep (The Aretha Version)
A3Midnight Train To Georgia
A4I Will Survive (The Aretha Version)
A5At Last
B1I'm Every Woman/Respect
B2No One
B3Nothing Compares 2 U
B4Teach Me Tonight
B5You Keep Me Hangin' On

Отзывы о товаре Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750348814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
ARETHA FRANKLIN SINGS THE GREAT DIVA CLASSICS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
People, Rolling In The Deep (The Aretha Version), Midnight Train To Georgia, I Will Survive (The Aretha Version), At Last, I'm Every Woman/Respect, No One, Nothing Compares 2 U, Teach Me Tonight, You Keep Me Hangin' On
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1People
A2Rolling In The Deep (The Aretha Version)
A3Midnight Train To Georgia
A4I Will Survive (The Aretha Version)
A5At Last
B1I'm Every Woman/Respect
B2No One
B3Nothing Compares 2 U
B4Teach Me Tonight
B5You Keep Me Hangin' On
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aretha Franklin - Sings The Great Diva Classics (0888750348814) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...