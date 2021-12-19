Top.Mail.Ru
Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка - фото 1
Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка - фото 2
Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка - фото 3
Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка - фото 4
Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2017
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка - фото 1
  • Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка - фото 2
  • Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка - фото 3
  • Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка - фото 4
  • Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142656
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция WATERS, ROGER
filter_none Товар входит в коллекцию WATERS, ROGER

Коллекция WATERS, ROGER


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2017
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка

Track List

A1When We Were Young1:38
A2Deja Vu4:27
A3The Last Refugee4:12
B4Picture That6:47
B5Broken Bones4:57
C6Is This The Life We Really Want?5:55
C7Bird In A Gale5:31
C8The Most Beautiful Girl6:09
D9Smell The Roses5:15
D10Wait For Her4:56
D11Oceans Apart1:07
D12Part Of Me Died3:12



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка

19.12.2021
Стас

Достоинства:
Отличный альбом, в духе Pink Floyd, времен пребывания там Roger Waters !

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Всё отлично, а самое главное - ЗВУЧИТ!
29.10.2018
вадим

Достоинства:
стильное оформление и конверта и винила!!

Недостатки:
нет

Комментарий:
ждали 25 лет чего то нового от waters!!! а он бродяга все тот же! что очень радует!!! себе не изменяет!! молодец!!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2017
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1When We Were Young1:38
A2Deja Vu4:27
A3The Last Refugee4:12
B4Picture That6:47
B5Broken Bones4:57
C6Is This The Life We Really Want?5:55
C7Bird In A Gale5:31
C8The Most Beautiful Girl6:09
D9Smell The Roses5:15
D10Wait For Her4:56
D11Oceans Apart1:07
D12Part Of Me Died3:12


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.12.2021
Стас

Достоинства:
Отличный альбом, в духе Pink Floyd, времен пребывания там Roger Waters !

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Всё отлично, а самое главное - ЗВУЧИТ!
29.10.2018
вадим

Достоинства:
стильное оформление и конверта и винила!!

Недостатки:
нет

Комментарий:
ждали 25 лет чего то нового от waters!!! а он бродяга все тот же! что очень радует!!! себе не изменяет!! молодец!!


Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...