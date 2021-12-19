Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2017
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 142656
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3 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2017
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка
Track List
|A1
|When We Were Young
|1:38
|A2
|Deja Vu
|4:27
|A3
|The Last Refugee
|4:12
|B4
|Picture That
|6:47
|B5
|Broken Bones
|4:57
|C6
|Is This The Life We Really Want?
|5:55
|C7
|Bird In A Gale
|5:31
|C8
|The Most Beautiful Girl
|6:09
|D9
|Smell The Roses
|5:15
|D10
|Wait For Her
|4:56
|D11
|Oceans Apart
|1:07
|D12
|Part Of Me Died
|3:12
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2017
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT?
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|When We Were Young
|1:38
|A2
|Deja Vu
|4:27
|A3
|The Last Refugee
|4:12
|B4
|Picture That
|6:47
|B5
|Broken Bones
|4:57
|C6
|Is This The Life We Really Want?
|5:55
|C7
|Bird In A Gale
|5:31
|C8
|The Most Beautiful Girl
|6:09
|D9
|Smell The Roses
|5:15
|D10
|Wait For Her
|4:56
|D11
|Oceans Apart
|1:07
|D12
|Part Of Me Died
|3:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Отличный альбом, в духе Pink Floyd, времен пребывания там Roger Waters !
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Всё отлично, а самое главное - ЗВУЧИТ!
Достоинства:
стильное оформление и конверта и винила!!
Недостатки:
нет
Комментарий:
ждали 25 лет чего то нового от waters!!! а он бродяга все тот же! что очень радует!!! себе не изменяет!! молодец!!
Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Roger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный альбом, в духе Pink Floyd, времен пребывания там Roger Waters !
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Всё отлично, а самое главное - ЗВУЧИТ!
Достоинства:
стильное оформление и конверта и винила!!
Недостатки:
нет
Комментарий:
ждали 25 лет чего то нового от waters!!! а он бродяга все тот же! что очень радует!!! себе не изменяет!! молодец!!