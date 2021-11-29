Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.04.2015
Исполнитель
Kovacs
Альбом (сингл)
SHADES OF BLACK
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 99060
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3 850 руб.
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Коллекция KOVACS
Коллекция KOVACS
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитKovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 310 руб.1078 руб. в СплитKovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитKovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
5.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.04.2015
Исполнитель
Kovacs
Альбом (сингл)
SHADES OF BLACK
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
Track List
|A1
|50 Shades Of Black
|3:21
|A2
|My Love
|3:56
|A3
|Whiskey And Fun
|4:07
|A4
|Night Of The Nights
|3:41
|A5
|Wolf In Cheap Clothes
|3:58
|A6
|Shirley (Sound Of The Underground)
|4:17
|B1
|The Devil You Know
|3:53
|B2
|Diggin'
|3:23
|B3
|Fool Like You
|3:27
|B4
|When The Lady's Hurt
|3:18
|B5
|He Talks That Shit
|3:40
Bonus Track
|B6
|Song For Joel
|4:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
5.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.04.2015
Исполнитель
Kovacs
Альбом (сингл)
SHADES OF BLACK
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|50 Shades Of Black
|3:21
|A2
|My Love
|3:56
|A3
|Whiskey And Fun
|4:07
|A4
|Night Of The Nights
|3:41
|A5
|Wolf In Cheap Clothes
|3:58
|A6
|Shirley (Sound Of The Underground)
|4:17
|B1
|The Devil You Know
|3:53
|B2
|Diggin'
|3:23
|B3
|Fool Like You
|3:27
|B4
|When The Lady's Hurt
|3:18
|B5
|He Talks That Shit
|3:40
Bonus Track
|B6
|Song For Joel
|4:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Стоит купить хотя бы ради чарующего голоса и трека My Love
Недостатки:
Простой черный коверт внутри
Комментарий:
Рекомендую. Качество звука хорошее, пластинка чистая.
Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
Достоинства:
Стоит купить хотя бы ради чарующего голоса и трека My Love
Недостатки:
Простой черный коверт внутри
Комментарий:
Рекомендую. Качество звука хорошее, пластинка чистая.