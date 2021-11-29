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Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 1
Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 2
Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 3
Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 4
Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 5
Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 6
Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 7
Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 8
Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.04.2015
Исполнитель
Kovacs
Альбом (сингл)
SHADES OF BLACK
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 1
  • Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 2
  • Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 3
  • Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 4
  • Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 5
  • Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 6
  • Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 7
  • Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 8
  • Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99060
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KOVACS
filter_none Товар входит в коллекцию KOVACS

Коллекция KOVACS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
5.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.04.2015
Исполнитель
Kovacs
Альбом (сингл)
SHADES OF BLACK
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка

Track List

A150 Shades Of Black3:21
A2My Love3:56
A3Whiskey And Fun4:07
A4Night Of The Nights3:41
A5Wolf In Cheap Clothes3:58
A6Shirley (Sound Of The Underground)4:17
B1The Devil You Know3:53
B2Diggin'3:23
B3Fool Like You3:27
B4When The Lady's Hurt3:18
B5He Talks That Shit3:40

Bonus Track

B6Song For Joel4:06

Отзывы о товаре Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка

29.11.2021
Рустем

Достоинства:
Стоит купить хотя бы ради чарующего голоса и трека My Love

Недостатки:
Простой черный коверт внутри

Комментарий:
Рекомендую. Качество звука хорошее, пластинка чистая.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
5.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.04.2015
Исполнитель
Kovacs
Альбом (сингл)
SHADES OF BLACK
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A150 Shades Of Black3:21
A2My Love3:56
A3Whiskey And Fun4:07
A4Night Of The Nights3:41
A5Wolf In Cheap Clothes3:58
A6Shirley (Sound Of The Underground)4:17
B1The Devil You Know3:53
B2Diggin'3:23
B3Fool Like You3:27
B4When The Lady's Hurt3:18
B5He Talks That Shit3:40

Bonus Track

B6Song For Joel4:06
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.11.2021
Рустем

Достоинства:
Стоит купить хотя бы ради чарующего голоса и трека My Love

Недостатки:
Простой черный коверт внутри

Комментарий:
Рекомендую. Качество звука хорошее, пластинка чистая.


Kovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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