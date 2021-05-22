Muse - Origin Of Symmetry (0825646909452) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
ORIGIN OF SYMMETRY
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 99219
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3 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646909452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
ORIGIN OF SYMMETRY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
New Born, Bliss, Space Dementia, Hyper Music, Plug in Baby, Citizen Erased, Micro Cuts, Screenager, Dark Shines, Feeling Good, Megalomania
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Muse - Origin Of Symmetry (0825646909452) виниловая пластинка
Track List
|A1
|New Born
|A2
|Bliss
|B1
|Space Dementia
|B2
|Hyper Music
|B3
|Plug In Baby
|C1
|Citizen Erased
|C2
|Micro Cuts
|C3
|Screenager
|D1
|Darkshines
|D2
|Feeling Good
|D3
|Megalomania
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Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646909452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
ORIGIN OF SYMMETRY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
New Born, Bliss, Space Dementia, Hyper Music, Plug in Baby, Citizen Erased, Micro Cuts, Screenager, Dark Shines, Feeling Good, Megalomania
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|New Born
|A2
|Bliss
|B1
|Space Dementia
|B2
|Hyper Music
|B3
|Plug In Baby
|C1
|Citizen Erased
|C2
|Micro Cuts
|C3
|Screenager
|D1
|Darkshines
|D2
|Feeling Good
|D3
|Megalomania
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Достоинства:
Отличное издание на двойном виниле. Внутри эскизы разных художников для оформления обложки альбома. Полностью повторяет издание на CD. Звук отличный.
Комментарий:
Рекомендую.
Достоинства:
Хорошее качество записи. Пластинки запечатаны в красивые конверты с рисунками.
Недостатки:
Недостатков нет
Muse - Origin Of Symmetry (0825646909452) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Muse - Origin Of Symmetry (0825646909452) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное издание на двойном виниле. Внутри эскизы разных художников для оформления обложки альбома. Полностью повторяет издание на CD. Звук отличный.
Комментарий:
Рекомендую.
Достоинства:
Хорошее качество записи. Пластинки запечатаны в красивые конверты с рисунками.
Недостатки:
Недостатков нет