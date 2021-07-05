Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
SHOWBIZ
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 99220
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646912223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
SHOWBIZ
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sunburn, Muscle Museum, Fillip, Falling Down, Cave, Showbiz, Unintended, Uno, Sober, Escape, Overdue, Hate This and I'll Love You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Sunburn
|3:54
|A2
|Muscle Museum
|4:23
|A3
|Fillip
|4:01
|B1
|Falling down
|4:34
|B2
|Cave
|4:46
|B3
|Showbiz
|5:16
|C1
|Unintended
|3:57
|C2
|Uno
|3:38
|C3
|Sober
|4:04
|D1
|Escape
|3:31
|D2
|Overdue
|2:26
|D3
|Hate this and I'll love you
|5:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646912223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
SHOWBIZ
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sunburn, Muscle Museum, Fillip, Falling Down, Cave, Showbiz, Unintended, Uno, Sober, Escape, Overdue, Hate This and I'll Love You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Sunburn
|3:54
|A2
|Muscle Museum
|4:23
|A3
|Fillip
|4:01
|B1
|Falling down
|4:34
|B2
|Cave
|4:46
|B3
|Showbiz
|5:16
|C1
|Unintended
|3:57
|C2
|Uno
|3:38
|C3
|Sober
|4:04
|D1
|Escape
|3:31
|D2
|Overdue
|2:26
|D3
|Hate this and I'll love you
|5:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Достоинства:
Первый альбом Muse с заглавным Musle Museum. Классный звук, ребята еще в форме и не на самоповторе. Рекомендую.
Комментарий:
Альбом двойной. Цена отличная.
Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Muse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
Достоинства:
Первый альбом Muse с заглавным Musle Museum. Классный звук, ребята еще в форме и не на самоповторе. Рекомендую.
Комментарий:
Альбом двойной. Цена отличная.