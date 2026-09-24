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Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707340
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка

Rumours — одиннадцатый студийный альбом британо-американской рок-группы Fleetwood Mac, первоначально выпущенный в 1977 году. Издание на виниле. Записанная с намерением создать «поп-альбом», который расширит коммерческий успех альбома Fleetwood Mac 1975 года, музыка на Rumors представляет собой смесь электрических и акустических инструментов, акцентированных ритмов, гитар и клавишных, его тексты часто касаются непростых личных отношений. Выпуск пластинки был отложен из-за задержек в процессе сведения. Группа продвигала альбом концертным туром по всему миру. Rumors стал первым альбомом группы, занявшим первое место в британском чарте альбомов, а также возглавил чарт Billboard 200 в США. Песни «Go Your Own Way», «Dreams», «Dont Stop» и «You Make Loving Fun» были выпущены как синглы, все из которых попали в десятку лучших в США, а «Dreams» заняла первое место.

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Rumours — одиннадцатый студийный альбом британо-американской рок-группы Fleetwood Mac, первоначально выпущенный в 1977 году. Издание на виниле. Записанная с намерением создать «поп-альбом», который расширит коммерческий успех альбома Fleetwood Mac 1975 года, музыка на Rumors представляет собой смесь электрических и акустических инструментов, акцентированных ритмов, гитар и клавишных, его тексты часто касаются непростых личных отношений. Выпуск пластинки был отложен из-за задержек в процессе сведения. Группа продвигала альбом концертным туром по всему миру. Rumors стал первым альбомом группы, занявшим первое место в британском чарте альбомов, а также возглавил чарт Billboard 200 в США. Песни «Go Your Own Way», «Dreams», «Dont Stop» и «You Make Loving Fun» были выпущены как синглы, все из которых попали в десятку лучших в США, а «Dreams» заняла первое место.
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