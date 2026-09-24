Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка
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Описание товара Fleetwood Mac - Rumours (0603497816163) виниловая пластинка
Rumours — одиннадцатый студийный альбом британо-американской рок-группы Fleetwood Mac, первоначально выпущенный в 1977 году. Издание на виниле. Записанная с намерением создать «поп-альбом», который расширит коммерческий успех альбома Fleetwood Mac 1975 года, музыка на Rumors представляет собой смесь электрических и акустических инструментов, акцентированных ритмов, гитар и клавишных, его тексты часто касаются непростых личных отношений. Выпуск пластинки был отложен из-за задержек в процессе сведения. Группа продвигала альбом концертным туром по всему миру. Rumors стал первым альбомом группы, занявшим первое место в британском чарте альбомов, а также возглавил чарт Billboard 200 в США. Песни «Go Your Own Way», «Dreams», «Dont Stop» и «You Make Loving Fun» были выпущены как синглы, все из которых попали в десятку лучших в США, а «Dreams» заняла первое место.
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