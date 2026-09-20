Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Diana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) виниловая пластинка
Christmas Songs - восьмой студийный альбом канадской певицы Дианы Кралл, записанный с джазовым оркестром Клейтона Гамильтона. Он был выпущен 26 октября 2005 года на лейбле Verve Records. Это первый полный альбом рождественских песен (не считая EP Have Yourself a Merry Little Christmas 1998 г.) и первый студийный альбом Кралл с биг-бэндом. Джазовая дива Дайана Кралл записала свой рождественский альбом 2005 года со слышимым энтузиазмом и огромным размахом. Иногда канадку можно услышать с джазовым оркестром Clayton-Hamilton, иногда с небольшими коллективами, в состав которых входят вибрафонист Стефон Харрис, гитаристы Рассел Мэлоун и Энтони Уилсон или пианист Алан Бродбент. А великий Джонни Мандел обеспечивает зимнее небо скрипками на трех номерах.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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