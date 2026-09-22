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Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка

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Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 1
Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 2
Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 3
Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 4
Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 5
Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 6
Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 7
Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
New Values
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 1
  • Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 2
  • Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 3
  • Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 4
  • Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 5
  • Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 6
  • Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 7
  • Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721987
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
4 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029549911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
New Values
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Tell Me a Story, New Values, Girls, I'm Bored, Don't Look Down, The Endless Sea, Five Foot One, How Do Ya Fix a Broken Part, Angel, Curiosity, African Man, Billy Is a Runaway, Chains, Pretty Flamingo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка

New Values — третий сольный альбом Игги Попа и его первый альбом без какого-либо участия Дэвида Боуи, выпущенный в 1979 году. Издание на виниле. Основными соавторами Игги на этот раз были бывшие участники The Stooges, гитарист Джеймс Уильямсон и мультиинструменталист Скотт Терстон, и альбом вышел в то время, когда его широко почитали как отца панк-рока. Синглы «I'm Bored» и «Five Foot One» были хорошо подобраны, это классический материал Игги, умело поддержанный такими мелодиями, как «Don't Look Down», кавер на которую Боуи сделал пять лет спустя, заглавный трек с использованием синтезатора и минималистские размышления, такие как «How Do Ya Fix a Broken Part» и «Tell Me a Story».



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029549911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
New Values
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Tell Me a Story, New Values, Girls, I'm Bored, Don't Look Down, The Endless Sea, Five Foot One, How Do Ya Fix a Broken Part, Angel, Curiosity, African Man, Billy Is a Runaway, Chains, Pretty Flamingo
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
New Values — третий сольный альбом Игги Попа и его первый альбом без какого-либо участия Дэвида Боуи, выпущенный в 1979 году. Издание на виниле. Основными соавторами Игги на этот раз были бывшие участники The Stooges, гитарист Джеймс Уильямсон и мультиинструменталист Скотт Терстон, и альбом вышел в то время, когда его широко почитали как отца панк-рока. Синглы «I'm Bored» и «Five Foot One» были хорошо подобраны, это классический материал Игги, умело поддержанный такими мелодиями, как «Don't Look Down», кавер на которую Боуи сделал пять лет спустя, заглавный трек с использованием синтезатора и минималистские размышления, такие как «How Do Ya Fix a Broken Part» и «Tell Me a Story».


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка – стоимость товара 4280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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