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Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 1
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 2
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 3
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 4
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 5
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 6
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 7
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 8
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 9
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 10
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 11
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 12
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 13
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 14
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.09.2012
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
THE 2ND LAW
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 1
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 2
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 3
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 4
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 5
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 6
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 7
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 8
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 9
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 10
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 11
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 12
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 13
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 14
  • Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
5 720 руб.  7 683 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99222
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка
5 720 руб. -26%
7 683 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MUSE
filter_none Товар входит в коллекцию MUSE

Коллекция MUSE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.09.2012
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
THE 2ND LAW
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка

Track List

A1Supremacy
A2Madness
A3Panic Station
B1Prelude
B2Survival
B3Follow Me
B4Animals
C1Explorers
C2Big Freeze
C3Save Me
D1Liquid State
D2The 2nd Law: Unsustainable
D3The 2nd Law: Isolated System



Теги товара: Поп-музыка, Indie

Отзывы о товаре Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка

17.02.2019
Семён

Достоинства:
Красивое оформление обложки с глянцевым покрытием. Внутри в конвертах запакованы две пластинки чёрного цвета. Пластинки ровные, без дефектов.

Недостатки:
Хороший альбом, однако не скажу, что лучший. Есть хитовые композиции, однако прослушивая весь альбом, и они теряют свою красоту.

Комментарий:
Приятный сервис :)
11.10.2018
вадим

Достоинства:
красиво оформлен

Недостатки:
нет

Комментарий:
один из самых удачных альбомов групы



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.09.2012
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
THE 2ND LAW
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Supremacy
A2Madness
A3Panic Station
B1Prelude
B2Survival
B3Follow Me
B4Animals
C1Explorers
C2Big Freeze
C3Save Me
D1Liquid State
D2The 2nd Law: Unsustainable
D3The 2nd Law: Isolated System


Теги товара: Поп-музыка, Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.02.2019
Семён

Достоинства:
Красивое оформление обложки с глянцевым покрытием. Внутри в конвертах запакованы две пластинки чёрного цвета. Пластинки ровные, без дефектов.

Недостатки:
Хороший альбом, однако не скажу, что лучший. Есть хитовые композиции, однако прослушивая весь альбом, и они теряют свою красоту.

Комментарий:
Приятный сервис :)
11.10.2018
вадим

Достоинства:
красиво оформлен

Недостатки:
нет

Комментарий:
один из самых удачных альбомов групы


Muse - The 2nd Law (0825646568772) виниловая пластинка - по цене 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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