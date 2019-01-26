Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2016
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
LIVING THINGS
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 99112
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3 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624921127
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2016
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
LIVING THINGS
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Lost In The Echo
|A2
|In My Remains
|A3
|Burn It Down
|A4
|Lies Greed Misery
|A5
|I'll Be Gone
|A6
|Castle Of Glass
|B1
|Victimized
|B2
|Roads Untraveled
|B3
|Skin To Bone
|B4
|Until It Breaks
|B5
|Tinfoil
|B6
|Powerless
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Теги товара: Linkin Park
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624921127
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2016
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
LIVING THINGS
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Lost In The Echo
|A2
|In My Remains
|A3
|Burn It Down
|A4
|Lies Greed Misery
|A5
|I'll Be Gone
|A6
|Castle Of Glass
|B1
|Victimized
|B2
|Roads Untraveled
|B3
|Skin To Bone
|B4
|Until It Breaks
|B5
|Tinfoil
|B6
|Powerless
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
Достоинства:
Отличная пластинка, ровная и без деформаций.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В описании товара представлена неправильная обложка альбома, так как она использовалась для версий CD формата, а для винила использовали изображение с львом
Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Linkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличная пластинка, ровная и без деформаций.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В описании товара представлена неправильная обложка альбома, так как она использовалась для версий CD формата, а для винила использовали изображение с львом