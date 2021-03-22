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Linkin Park - Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Linkin Park - Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Linkin Park, Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park, Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
MINUTES TO MIDNIGHT
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park, Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park, Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 184941
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Коллекция LINKIN PARK
filter_none Товар входит в коллекцию LINKIN PARK

Коллекция LINKIN PARK


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624998105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
MINUTES TO MIDNIGHT
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wake, Given Up, Leave Out All The Rest, Bleed It Out, Shadow Of The Day, What I've Done, Hands Held High, No More Sorrow, Valentine's Day, In Between, In Pieces, The Little Things Give You Away
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка

Track List

A1Wake1:40
A2Given Up3:09
A3Leave Out All The Rest3:29
A4Bleed It Out2:44
A5Shadow Of The Day4:49
A6What I've Done3:25
B1Hands Held High3:53
B2No More Sorrow3:41
B3Valentine's Day3:16
B4In Between3:16
B5In Pieces3:38
B6The Little Things Give You Away6:23



Теги товара: Linkin Park, Limited Edition

Отзывы о товаре Linkin Park - Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка

22.03.2021
Рустам

Достоинства:
Хорошее издание, пластинка новая, запечатанная, без повреждений. Доставили в срок. Пластинка записана без нареканий.

Комментарий:
Рекомендую. На котофото самая выгодная цена получилась.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624998105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
MINUTES TO MIDNIGHT
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wake, Given Up, Leave Out All The Rest, Bleed It Out, Shadow Of The Day, What I've Done, Hands Held High, No More Sorrow, Valentine's Day, In Between, In Pieces, The Little Things Give You Away
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Wake1:40
A2Given Up3:09
A3Leave Out All The Rest3:29
A4Bleed It Out2:44
A5Shadow Of The Day4:49
A6What I've Done3:25
B1Hands Held High3:53
B2No More Sorrow3:41
B3Valentine's Day3:16
B4In Between3:16
B5In Pieces3:38
B6The Little Things Give You Away6:23


Теги товара: Linkin Park, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.03.2021
Рустам

Достоинства:
Хорошее издание, пластинка новая, запечатанная, без повреждений. Доставили в срок. Пластинка записана без нареканий.

Комментарий:
Рекомендую. На котофото самая выгодная цена получилась.


Linkin Park - Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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