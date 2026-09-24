Рада & Терновник - Снывидения (Limited, Numbered) (4680068805760) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Рада & Терновник
Альбом (сингл)
Снывидения
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
В наличии
Код товара: 718300
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Рада & Терновник
Альбом (сингл)
Снывидения
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Воронёнок, Животное, Сирин с Алконостом, Милая, Шаманы, Вспомянешь, Иван-дурак
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Рада & Терновник - Снывидения (Limited, Numbered) (4680068805760) виниловая пластинка
СныВидения - студийный альбом группы Рада &, Терновник, выпущенный в 2020 году. Он вышел после длительного перерыва и отличается от предыдущего симфо-рокового диска "Сёстры" своей ярко выраженной психоделией и элементами фолк-, арт-, прог- и экспериментального рока. В альбоме представлена новая версия давнишнего хита "Где-то сказки были", сыгранного в более резком и звонком стиле. Впервые на виниле! Лимитированное ремастированное пронумерованное издание представлено на черном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Рада & Терновник
Альбом (сингл)
Снывидения
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Воронёнок, Животное, Сирин с Алконостом, Милая, Шаманы, Вспомянешь, Иван-дурак
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
СныВидения - студийный альбом группы Рада &, Терновник, выпущенный в 2020 году. Он вышел после длительного перерыва и отличается от предыдущего симфо-рокового диска "Сёстры" своей ярко выраженной психоделией и элементами фолк-, арт-, прог- и экспериментального рока. В альбоме представлена новая версия давнишнего хита "Где-то сказки были", сыгранного в более резком и звонком стиле. Впервые на виниле! Лимитированное ремастированное пронумерованное издание представлено на черном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Рада & Терновник - Снывидения (Limited, Numbered) (4680068805760) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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