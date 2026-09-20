Green Day - Saviors (0093624870692) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Green Day - Saviors (0093624870692) виниловая пластинка
Американское панк-рок-трио Green Day объявило о выпуске своей четырнадцатой пластинки под названием Saviors. Релиз увидит свет 19 января. Продюсером лонгплея выступил Роб Кавалло, сотрудничавший с коллективом над их знаковыми альбомами Dookie (1994) и American Idiot (2004). В дополнение к анонсу группа выпустила сингл The American Dream Is Killing Me, который недавно сыграла вживую на концерте в Лас-Вегасе. На трек также вышел черно-белый клип, в котором Green Day играют на фоне разворачивающегося зомби-апокалипсиса. Стоит заметить, что обложка Saviors выполнена в соответствующих тонах. На ней изображены горящий автомобиль и мальчик, разводящий руками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитIl Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитJohn Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSantana - III (Original Master Recording) (0886919990515) винило...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSemiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) винило...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (00...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитNorah Jones - I Dream Of Christmas (0602438154425) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 )...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Отзывы о товаре Green Day - Saviors (0093624870692) виниловая пластинка