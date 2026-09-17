Linkin Park - The Hunting Party (Repress) (0093624935711) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 99116
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Загружаем...
6 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Linkin Park - The Hunting Party (Repress) (0093624935711) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Keys To The Kingdom
|3:38
|A2
|All For Nothing
|3:33
|A3
|Guilty All The Same
|5:56
|A4
|The Summoning
|1:00
|B1
|War
|2:11
|B2
|Wastelands
|3:15
|B3
|Until It's Gone
|3:53
|B4
|Rebellion
|3:44
|C1
|Mark The Graves
|5:05
|C2
|Drawbar
|2:46
|C3
|Final Masquerade
|3:37
|C4
|A Line In The Sand
|6:35
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Keys To The Kingdom
|3:38
|A2
|All For Nothing
|3:33
|A3
|Guilty All The Same
|5:56
|A4
|The Summoning
|1:00
|B1
|War
|2:11
|B2
|Wastelands
|3:15
|B3
|Until It's Gone
|3:53
|B4
|Rebellion
|3:44
|C1
|Mark The Graves
|5:05
|C2
|Drawbar
|2:46
|C3
|Final Masquerade
|3:37
|C4
|A Line In The Sand
|6:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Linkin Park - The Hunting Party (Repress) (0093624935711) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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