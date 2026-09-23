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Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка

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Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) - фото 2
Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) - фото 3
Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
ZAZ
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) - фото 1
  • Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) - фото 2
  • Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) - фото 3
  • Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737226
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка
4 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732656278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
ZAZ
Жанр
Шансон
Трек-лист
Les Passants, Je Veux, Le Long De La Route, La F?e, Trop Sensible, Prends Garde ? Ta Langue, Ni Oui Ni Non, Port Coton, J'Aime ? Nouveau, Dans Ma Rue, ?blouie Par La Nuit
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка

Дебютная работа Изабель Жеффруа, более известной как Zaz, оказалась крайне успешной в коммерческом плане: пластинка попала в недельные чарты 18 стран, и заняла места в первой тройке в 8 из них. Альбом Zaz стал платиновым в 6 странах: Бельгии (3х), Германии, Польше и Швейцарии (все — 2x), Австрии и России. В родной же Франции певица получила немыслимый успех: дважды бриллиантовый альбом, более миллиона проданных экземпляров! Но, кажется, Zaz была рождена, чтобы превосходить любые ожидания.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732656278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
ZAZ
Жанр
Шансон
Трек-лист
Les Passants, Je Veux, Le Long De La Route, La F?e, Trop Sensible, Prends Garde ? Ta Langue, Ni Oui Ni Non, Port Coton, J'Aime ? Nouveau, Dans Ma Rue, ?blouie Par La Nuit
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дебютная работа Изабель Жеффруа, более известной как Zaz, оказалась крайне успешной в коммерческом плане: пластинка попала в недельные чарты 18 стран, и заняла места в первой тройке в 8 из них. Альбом Zaz стал платиновым в 6 странах: Бельгии (3х), Германии, Польше и Швейцарии (все — 2x), Австрии и России. В родной же Франции певица получила немыслимый успех: дважды бриллиантовый альбом, более миллиона проданных экземпляров! Но, кажется, Zaz была рождена, чтобы превосходить любые ожидания.


Теги товара: Шансон
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Отзывы


Zaz - Zaz (Blue) (5021732656278) виниловая пластинка - по цене 4450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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