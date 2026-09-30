5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
5 Seconds Of Summer
Альбом (сингл)
Youngblood
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401555
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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602567482253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
5 Seconds Of Summer
Альбом (сингл)
Youngblood
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Youngblood, Want You Back, Lie To Me, Valentine, Talk Fast, Moving Along, If Walls Could Talk, Better Man, More, Why Wont You Love Me, Woke Up In Japan, Empty Wallets, Ghost Of You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Youngblood
|3:23
|A2
|Want You Back
|2:53
|A3
|Lie To Me
|2:30
|A4
|Valentine
|3:16
|A5
|Talk Fast
|3:07
|A6
|Moving Along
|3:17
|A7
|If Walls Could Talk
|3:02
|B1
|Better Man
|3:09
|B2
|More
|3:14
|B3
|Why Won't You Love Me
|3:20
|B4
|Woke Up In Japan
|2:37
|B5
|Empty Wallets
|3:07
|B6
|Ghost Of You
|3:17
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602567482253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
5 Seconds Of Summer
Альбом (сингл)
Youngblood
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Youngblood, Want You Back, Lie To Me, Valentine, Talk Fast, Moving Along, If Walls Could Talk, Better Man, More, Why Wont You Love Me, Woke Up In Japan, Empty Wallets, Ghost Of You
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|Youngblood
|3:23
|A2
|Want You Back
|2:53
|A3
|Lie To Me
|2:30
|A4
|Valentine
|3:16
|A5
|Talk Fast
|3:07
|A6
|Moving Along
|3:17
|A7
|If Walls Could Talk
|3:02
|B1
|Better Man
|3:09
|B2
|More
|3:14
|B3
|Why Won't You Love Me
|3:20
|B4
|Woke Up In Japan
|2:37
|B5
|Empty Wallets
|3:07
|B6
|Ghost Of You
|3:17
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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