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5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка

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5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка - фото 1
5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка - фото 2
5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка - фото 3
5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
5 Seconds Of Summer
Альбом (сингл)
Youngblood
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка - фото 1
  • 5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка - фото 2
  • 5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка - фото 3
  • 5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401555
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Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602567482253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
5 Seconds Of Summer
Альбом (сингл)
Youngblood
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Youngblood, Want You Back, Lie To Me, Valentine, Talk Fast, Moving Along, If Walls Could Talk, Better Man, More, Why Wont You Love Me, Woke Up In Japan, Empty Wallets, Ghost Of You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка

Track List

A1Youngblood3:23
A2Want You Back2:53
A3Lie To Me2:30
A4Valentine3:16
A5Talk Fast3:07
A6Moving Along3:17
A7If Walls Could Talk3:02
B1Better Man3:09
B2More3:14
B3Why Won't You Love Me3:20
B4Woke Up In Japan2:37
B5Empty Wallets3:07
B6Ghost Of You3:17



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре 5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602567482253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
5 Seconds Of Summer
Альбом (сингл)
Youngblood
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Youngblood, Want You Back, Lie To Me, Valentine, Talk Fast, Moving Along, If Walls Could Talk, Better Man, More, Why Wont You Love Me, Woke Up In Japan, Empty Wallets, Ghost Of You
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Youngblood3:23
A2Want You Back2:53
A3Lie To Me2:30
A4Valentine3:16
A5Talk Fast3:07
A6Moving Along3:17
A7If Walls Could Talk3:02
B1Better Man3:09
B2More3:14
B3Why Won't You Love Me3:20
B4Woke Up In Japan2:37
B5Empty Wallets3:07
B6Ghost Of You3:17


Теги товара: Поп-музыка
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