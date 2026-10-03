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James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка

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James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 1
James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 2
James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 3
James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 4
James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 5
James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 6
James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 7
James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 8
James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 9
James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
James Bay
Альбом (сингл)
Chaos And The Calm
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 1
  • James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 2
  • James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 3
  • James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 4
  • James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 5
  • James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 6
  • James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 7
  • James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 8
  • James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 9
  • James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401647
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602547184979]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
James Bay
Альбом (сингл)
Chaos And The Calm
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка

James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка

Отзывы о товаре James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602547184979]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
James Bay
Альбом (сингл)
Chaos And The Calm
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


James Bay - Chaos And The Calm (0602547184979) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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