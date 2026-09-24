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Yes - Yes (coloured) (0603497828074) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yes - Yes (coloured) (0603497828074) виниловая пластинка

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Yes - Yes (coloured) (0603497828074) виниловая пластинка - фото 2
Yes - Yes (coloured) (0603497828074) виниловая пластинка - фото 3
Yes - Yes (coloured) (0603497828074) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
YES
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Yes - Yes (coloured) (0603497828074) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - Yes (coloured) (0603497828074) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - Yes (coloured) (0603497828074) виниловая пластинка - фото 3
  • Yes - Yes (coloured) (0603497828074) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652524
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Загружаем...
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Загружаем...
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Yes - Yes (coloured) (0603497828074) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records, Atlantic Records
Barcode
[0603497828074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
YES
Трек-лист
Beyond And Before, I See You, Yesterday And Today, Looking Around, Harold Land, Every Little Thing, Sweetness, Survival
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Yes (coloured) (0603497828074) виниловая пластинка

Альбом Yes 1969 года считается одним из первых альбомов в стиле прог-рок. На оригинальный состав с вокалистом Джоном Андерсоном, басистом Крисом Сквайром Сквайр, гитарист Питер Бэнкс, клавишник Тони Кей и барабанщик Билл Барабанщик Билл Бруфорд оставался неизменным во время записи Альбом остался нетронутым. В то время, когда психоделика Были в моде, Yes выдали удивительно yes представили удивительно убедительный и захватывающий альбом, который который охватил множество уровней в плане звучания. Альбом начинается смело, с мощью металлической группы того времени, которая в треке Beyond And Before выплескивается вся энергия, но именно во втором треке второй трек, кавер-версия Byrds I See You, где становится понятен истинный размах этой группы. Изюминка песни в очень необычном джазовом всплеске от Гитариста Питера Бэнкса и Билла Бруфорда. Yes - нашумевший дебют группы 1969 года, включающий в себя Sweetness и кавер-версию песни Beatles Every Little Thing.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records, Atlantic Records
Barcode
[0603497828074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
YES
Трек-лист
Beyond And Before, I See You, Yesterday And Today, Looking Around, Harold Land, Every Little Thing, Sweetness, Survival
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом Yes 1969 года считается одним из первых альбомов в стиле прог-рок. На оригинальный состав с вокалистом Джоном Андерсоном, басистом Крисом Сквайром Сквайр, гитарист Питер Бэнкс, клавишник Тони Кей и барабанщик Билл Барабанщик Билл Бруфорд оставался неизменным во время записи Альбом остался нетронутым. В то время, когда психоделика Были в моде, Yes выдали удивительно yes представили удивительно убедительный и захватывающий альбом, который который охватил множество уровней в плане звучания. Альбом начинается смело, с мощью металлической группы того времени, которая в треке Beyond And Before выплескивается вся энергия, но именно во втором треке второй трек, кавер-версия Byrds I See You, где становится понятен истинный размах этой группы. Изюминка песни в очень необычном джазовом всплеске от Гитариста Питера Бэнкса и Билла Бруфорда. Yes - нашумевший дебют группы 1969 года, включающий в себя Sweetness и кавер-версию песни Beatles Every Little Thing.


Теги товара: Цветной винил
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Yes - Yes (coloured) (0603497828074) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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