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Murray Head - Say It Aint So (coloured) (3700477840754) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Murray Head - Say It Aint So (coloured) (3700477840754) виниловая пластинка

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Murray Head - Say It Aint So (coloured) (3700477840754) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Murray Head
Альбом (сингл)
Say It Aint So
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730388
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Murray Head - Say It Aint So (coloured) (3700477840754) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[3700477840754]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Murray Head
Альбом (сингл)
Say It Aint So
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Say It Ain't So Joe, Boy on the Bridge, Boats Away, When I'm Yours, Someone's Rocking My Dreamboat, She's Such a Drag, Never Even Thought, Silence is a Strong Reply, Don't Forget Him Know, You're So Tasty
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Murray Head - Say It Aint So (coloured) (3700477840754) виниловая пластинка

Британский актёр и певец, известный, в частности, по участию в работе над оригинальной студийной версией рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос - суперзвезда», где он исполнил партии Иуды Искариота. Также успех пришёл к нему с песней «One Night In Bangkok» - одной из наиболее известных в мюзикле «Шахматы».

Отзывы о товаре Murray Head - Say It Aint So (coloured) (3700477840754) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[3700477840754]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Murray Head
Альбом (сингл)
Say It Aint So
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Say It Ain't So Joe, Boy on the Bridge, Boats Away, When I'm Yours, Someone's Rocking My Dreamboat, She's Such a Drag, Never Even Thought, Silence is a Strong Reply, Don't Forget Him Know, You're So Tasty
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Британский актёр и певец, известный, в частности, по участию в работе над оригинальной студийной версией рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос - суперзвезда», где он исполнил партии Иуды Искариота. Также успех пришёл к нему с песней «One Night In Bangkok» - одной из наиболее известных в мюзикле «Шахматы».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Murray Head - Say It Aint So (coloured) (3700477840754) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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