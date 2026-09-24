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Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка

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Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка - фото 1
Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка - фото 2
Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка - фото 3
Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Creedence Clearwater Revival
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка - фото 1
  • Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка - фото 2
  • Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка - фото 3
  • Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705269
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072639911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Creedence Clearwater Revival
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
I Put A Spell On You, The Working Man, Susie Q., Ninety-Nine And A Half (Won't Do), Get Down Woman, Porterville, Gloomy, Walk On The Water
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Put A Spell On You, The Working Man, Susie Q., Ninety-Nine And A Half (Won't Do), Get Down Woman, Porterville, Gloomy, Walk On The Water



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072639911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Creedence Clearwater Revival
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
I Put A Spell On You, The Working Man, Susie Q., Ninety-Nine And A Half (Won't Do), Get Down Woman, Porterville, Gloomy, Walk On The Water
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Put A Spell On You, The Working Man, Susie Q., Ninety-Nine And A Half (Won't Do), Get Down Woman, Porterville, Gloomy, Walk On The Water


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (coloured) (0888072639911) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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