Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Johnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) виниловая пластинка
В 1994 году Джонни Кэш и Рик Рубин запустили серию «American Recordings». За первым томом, два года спустя, последовал второй, «Unchained». Уже будучи тяжело больным, Джонни Кэш преподнес еще один гениальный сюрприз — «American Recordings III — Solitary Man», настоящий фолк-шедевр. Ф. Шёлер в Stereo 12/00: «Он настолько „личностно“ и художественно убедительно интерпретирует произведения Ника Кейва, Тома Петти, Уилла Олдхэма и других, что остается только удивляться тому, насколько полно он их присвоил. Строго говоря, он не интерпретирует их, а скорее переосмысливает – заглавная композиция Нила Даймонда – это чудо! – по сути, совершенно заново».
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