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Madeline Bell - Doin' Things (coloured) (0602455425201) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Madeline Bell - Doin' Things (coloured) (0602455425201) виниловая пластинка

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Madeline Bell - Doin&#039; Things (coloured) (0602455425201) виниловая пластинка - фото 1
Madeline Bell - Doin&#039; Things (coloured) (0602455425201) виниловая пластинка - фото 2
Madeline Bell - Doin&#039; Things (coloured) (0602455425201) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Madeline Bell
Альбом (сингл)
Doin Things
Жанр
Soul
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Madeline Bell - Doin&#039; Things (coloured) (0602455425201) виниловая пластинка - фото 1
  • Madeline Bell - Doin&#039; Things (coloured) (0602455425201) виниловая пластинка - фото 2
  • Madeline Bell - Doin&#039; Things (coloured) (0602455425201) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705364
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Madeline Bell - Doin' Things (coloured) (0602455425201) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602455425201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Madeline Bell
Альбом (сингл)
Doin Things
Жанр
Soul
Трек-лист
Help Yourself, After All Is Said And Done, Doin Things Together With You, Its Up To You, For Your Pleasure To Sir With Love, Hold It, Step Inside Love, Gotta Get Away From Here, No Sun Today, Aint Gonna Cry Any More, Finding You, Loving You
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Black Story
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madeline Bell - Doin' Things (coloured) (0602455425201) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Help Yourself, After All Is Said And Done, Doin Things Together With You, Its Up To You, For Your Pleasure To Sir With Love, Hold It, Step Inside Love, Gotta Get Away From Here, No Sun Today, Aint Gonna Cry Any More, Finding You, Loving You



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Madeline Bell - Doin' Things (coloured) (0602455425201) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602455425201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Madeline Bell
Альбом (сингл)
Doin Things
Жанр
Soul
Трек-лист
Help Yourself, After All Is Said And Done, Doin Things Together With You, Its Up To You, For Your Pleasure To Sir With Love, Hold It, Step Inside Love, Gotta Get Away From Here, No Sun Today, Aint Gonna Cry Any More, Finding You, Loving You
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Black Story
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Help Yourself, After All Is Said And Done, Doin Things Together With You, Its Up To You, For Your Pleasure To Sir With Love, Hold It, Step Inside Love, Gotta Get Away From Here, No Sun Today, Aint Gonna Cry Any More, Finding You, Loving You


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Madeline Bell - Doin' Things (coloured) (0602455425201) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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