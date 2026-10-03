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Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка

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Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка - фото 1
Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка - фото 2
Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка - фото 3
Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Skaters
Альбом (сингл)
MANHATTAN
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка - фото 1
  • Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка - фото 2
  • Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка - фото 3
  • Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99454
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624939818]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Skaters
Альбом (сингл)
MANHATTAN
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка

Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624939818]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Skaters
Альбом (сингл)
MANHATTAN
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Skaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка - стоимость товара 4400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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