Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
ONE MORE LIGHT
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 142611
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LINKIN PARK
Коллекция LINKIN PARK
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLinkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLinkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитLinkin Park - Reanimation (0093624920830) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 180 руб.1545 руб. в СплитLinkin Park - The Hunting Party (Repress) (0093624935711) винило...
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитLinkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLinkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитLinkin Park - Minutes To Midnight (0093624998105) виниловая плас...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624913245
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
ONE MORE LIGHT
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Nobody Can Save Me
|A2
|Good Goodbye
|A3
|Talking To Myself
|A4
|Battle Symphony
|A5
|Invisible
|B1
|Heavy
|B2
|Sorry For Now
|B3
|Halfway Right
|B4
|One More Light
|B5
|Sharp Edges
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит140 Ударов В Минуту - Лучшее (Cristal Purple) (4657792369028) ви...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитАкула - 25 лет на сцене. Лучшее (Green & Red) (4657792367901) ви...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВалерия - Исцелю (4657819846198) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624913245
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
ONE MORE LIGHT
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Nobody Can Save Me
|A2
|Good Goodbye
|A3
|Talking To Myself
|A4
|Battle Symphony
|A5
|Invisible
|B1
|Heavy
|B2
|Sorry For Now
|B3
|Halfway Right
|B4
|One More Light
|B5
|Sharp Edges
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
Достоинства:
Комментарий:
Последний альбом Линков с Честером. В своё время, когда вышел, казалось что "не очень", а по прошествии времени - всё расставлено по местам: отличный альбом!
Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Последний альбом Линков с Честером. В своё время, когда вышел, казалось что "не очень", а по прошествии времени - всё расставлено по местам: отличный альбом!