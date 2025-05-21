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Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка - фото 3
Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка - фото 4
Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
ONE MORE LIGHT
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка - фото 3
  • Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка - фото 4
  • Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142611
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LINKIN PARK
filter_none Товар входит в коллекцию LINKIN PARK

Коллекция LINKIN PARK


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624913245
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
ONE MORE LIGHT
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка

Track List

A1Nobody Can Save Me
A2Good Goodbye
A3Talking To Myself
A4Battle Symphony
A5Invisible
B1Heavy
B2Sorry For Now
B3Halfway Right
B4One More Light
B5Sharp Edges



Теги товара: Linkin Park

Отзывы о товаре Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Последний альбом Линков с Честером. В своё время, когда вышел, казалось что "не очень", а по прошествии времени - всё расставлено по местам: отличный альбом!



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624913245
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
ONE MORE LIGHT
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Nobody Can Save Me
A2Good Goodbye
A3Talking To Myself
A4Battle Symphony
A5Invisible
B1Heavy
B2Sorry For Now
B3Halfway Right
B4One More Light
B5Sharp Edges


Теги товара: Linkin Park
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Последний альбом Линков с Честером. В своё время, когда вышел, казалось что "не очень", а по прошествии времени - всё расставлено по местам: отличный альбом!


Linkin Park - One More Light (0093624913245) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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