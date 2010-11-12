Top.Mail.Ru
Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2010
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
A THOUSAND SUNS
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138563
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LINKIN PARK
filter_none Товар входит в коллекцию LINKIN PARK

Коллекция LINKIN PARK


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624963189
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2010
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
A THOUSAND SUNS
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка

Track List

A1The Requiem
A2The Radiance
A3Burning In The Skies
A4Empty Spaces
A5When They Come For Me
B1Robot Boy
B2Jornada Del Muerto
B3Waiting For The End
B4Blackout
C1Wretches And Kings
C2Wisdom, Justice, And Love
C3Iridescent
D1Fallout
D2The Catalyst
D3The Messenger



Теги товара: Linkin Park

Отзывы о товаре Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624963189
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2010
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
A THOUSAND SUNS
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Requiem
A2The Radiance
A3Burning In The Skies
A4Empty Spaces
A5When They Come For Me
B1Robot Boy
B2Jornada Del Muerto
B3Waiting For The End
B4Blackout
C1Wretches And Kings
C2Wisdom, Justice, And Love
C3Iridescent
D1Fallout
D2The Catalyst
D3The Messenger


Теги товара: Linkin Park
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...