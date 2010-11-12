Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2010
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
A THOUSAND SUNS
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 138563
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5 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624963189
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2010
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
A THOUSAND SUNS
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Requiem
|A2
|The Radiance
|A3
|Burning In The Skies
|A4
|Empty Spaces
|A5
|When They Come For Me
|B1
|Robot Boy
|B2
|Jornada Del Muerto
|B3
|Waiting For The End
|B4
|Blackout
|C1
|Wretches And Kings
|C2
|Wisdom, Justice, And Love
|C3
|Iridescent
|D1
|Fallout
|D2
|The Catalyst
|D3
|The Messenger
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Теги товара: Linkin Park
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624963189
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2010
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
A THOUSAND SUNS
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|The Requiem
|A2
|The Radiance
|A3
|Burning In The Skies
|A4
|Empty Spaces
|A5
|When They Come For Me
|B1
|Robot Boy
|B2
|Jornada Del Muerto
|B3
|Waiting For The End
|B4
|Blackout
|C1
|Wretches And Kings
|C2
|Wisdom, Justice, And Love
|C3
|Iridescent
|D1
|Fallout
|D2
|The Catalyst
|D3
|The Messenger
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
Linkin Park - A Thousand Suns (0093624963189) виниловая пластинка - по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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