Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка
Parachutes (с англ. — «Парашюты») — дебютный студийный альбом английской рок-группы Coldplay. Его выход состоялся 10 июля 2000 года в Великобритании и 7 ноября в США. Продюсированием большинства песен занималась сама группа совместно с Кеном Нельсоном, один трек спродюсировал Крис Элисон. С альбома вышло четыре ставших хитами сингла: «Shiver», «Yellow», «Trouble», и «Don’t Panic». Альбом оказался успешным с коммерческой точки зрения и был тепло принят критиками. После выхода он быстро достиг первой строчки британских хит-парадов и в дальнейшем стал девятикратно платиновым. В Соединённых Штатах диск поднялся до 51-й строчки хит-парада Billboard 200 и впоследствии получил статус дважды платинового. В 2002 году альбом завоевал премию Грэмми в номинации «Лучший альтернативный альбом». Parachutes занимает 22-ю позицию в списке самых продаваемых в Соединённом Королевстве альбомов XXI века; в 2001 году он получил награду BRIT Awards, как лучший британский альбом. По состоянию на 2020 год по всему миру было продано более 13 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЗдуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Отзывы о товаре Coldplay - Parachutes (5021732630865) виниловая пластинка