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Gov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (0810020507072) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (0810020507072) виниловая пластинка

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Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 1
Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 2
Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 3
Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 4
Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 5
Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 6
Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 7
Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Govt Mule
Альбом (сингл)
Vol.1 & 2
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 1
  • Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 2
  • Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 3
  • Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 4
  • Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 5
  • Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 6
  • Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 7
  • Gov&#039;T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 &amp; 2 (Blue &amp; Red) (0810020507072) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642561
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (0810020507072) виниловая пластинка
4 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
8.10E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Govt Mule
Альбом (сингл)
Vol.1 & 2
Трек-лист
Under My Thumb, Monkey Man, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker), Paint It Black, Angie, Ventilator Blues, Shattered, Wild Horses, Bitch, Slave, Play With Fire, Cant You Hear Me Knocking, Brown Sugar
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (0810020507072) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Under My Thumb, Monkey Man, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker), Paint It Black, Angie, Ventilator Blues, Shattered, Wild Horses, Bitch, Slave, Play With Fire, Cant You Hear Me Knocking, Brown Sugar



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Gov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (0810020507072) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
8.10E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Govt Mule
Альбом (сингл)
Vol.1 & 2
Трек-лист
Under My Thumb, Monkey Man, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker), Paint It Black, Angie, Ventilator Blues, Shattered, Wild Horses, Bitch, Slave, Play With Fire, Cant You Hear Me Knocking, Brown Sugar
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Under My Thumb, Monkey Man, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker), Paint It Black, Angie, Ventilator Blues, Shattered, Wild Horses, Bitch, Slave, Play With Fire, Cant You Hear Me Knocking, Brown Sugar


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (0810020507072) виниловая пластинка - стоимость товара 4730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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