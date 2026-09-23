Gov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (0810020507072) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Govt Mule
Альбом (сингл)
Vol.1 & 2
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
В наличии
Код товара: 642561
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
8.10E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Govt Mule
Альбом (сингл)
Vol.1 & 2
Трек-лист
Under My Thumb, Monkey Man, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker), Paint It Black, Angie, Ventilator Blues, Shattered, Wild Horses, Bitch, Slave, Play With Fire, Cant You Hear Me Knocking, Brown Sugar
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (0810020507072) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Under My Thumb, Monkey Man, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker), Paint It Black, Angie, Ventilator Blues, Shattered, Wild Horses, Bitch, Slave, Play With Fire, Cant You Hear Me Knocking, Brown Sugar
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
8.10E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Govt Mule
Альбом (сингл)
Vol.1 & 2
Трек-лист
Under My Thumb, Monkey Man, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker), Paint It Black, Angie, Ventilator Blues, Shattered, Wild Horses, Bitch, Slave, Play With Fire, Cant You Hear Me Knocking, Brown Sugar
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Under My Thumb, Monkey Man, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker), Paint It Black, Angie, Ventilator Blues, Shattered, Wild Horses, Bitch, Slave, Play With Fire, Cant You Hear Me Knocking, Brown Sugar
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Gov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (0810020507072) виниловая пластинка - стоимость товара 4730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Gov'T Mule - Stoned Side Of The Mule Vol. 1 & 2 (Blue & Red) (0810020507072) виниловая пластинка