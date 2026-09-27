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Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка

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Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка - фото 1
Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка - фото 2
Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Built To Destroy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750402
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка
4 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516090334]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Built To Destroy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I'm Gonna Make You Mine, Time Waits (For No One), Systems Failing, Rock Will Never Die, Red Sky, Rock My Nights Away, Captain Nemo, The Dogs Of War, Still Love That Little Devil
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка

"Built To Destroy" - переиздание студийного альбома группы Michael Schenker Group, записанного в 1983 году. Альбом представлен в американском миксе (US Mix). Немецкий рок-гитарист Михаэль Шенкер родился в 1955 году и прославился как участник групп Scorpions и UFO. В 1979 году основал собственный проект Michael Schenker Group с которым успешно выступает по сей день. Журнал Guitar World включил музыканта в список "100 величайших хэви-метал гитаристов", а журнал Vegas Rocks! вручил ему награду "Rock guitar Legend".

Tracklist

  1. I'm Gonna Make You Mine
  2. Time Waits (For No One)
  3. Systems Failing
  4. Rock Will Never Die
  5. Red Sky
  6. Rock My Nights Away
  7. Captain Nemo
  8. The Dogs Of War
  9. Still Love That Little Devil

Отзывы о товаре Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516090334]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Built To Destroy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
I'm Gonna Make You Mine, Time Waits (For No One), Systems Failing, Rock Will Never Die, Red Sky, Rock My Nights Away, Captain Nemo, The Dogs Of War, Still Love That Little Devil
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

"Built To Destroy" - переиздание студийного альбома группы Michael Schenker Group, записанного в 1983 году. Альбом представлен в американском миксе (US Mix). Немецкий рок-гитарист Михаэль Шенкер родился в 1955 году и прославился как участник групп Scorpions и UFO. В 1979 году основал собственный проект Michael Schenker Group с которым успешно выступает по сей день. Журнал Guitar World включил музыканта в список "100 величайших хэви-метал гитаристов", а журнал Vegas Rocks! вручил ему награду "Rock guitar Legend".

Tracklist

  1. I'm Gonna Make You Mine
  2. Time Waits (For No One)
  3. Systems Failing
  4. Rock Will Never Die
  5. Red Sky
  6. Rock My Nights Away
  7. Captain Nemo
  8. The Dogs Of War
  9. Still Love That Little Devil
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michael Schenker Group - Built To Destroy (5060516090334) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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