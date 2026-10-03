Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка
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Коллекция Queen
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В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитQueen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 780 руб. 6 900 руб.1195 руб. в СплитQueen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитQueen - Hot Space (0602547202772) виниловая пластинка
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В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитQueen - News Of The World (0602547202727) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитQueen - Queen (0602547202642) виниловая пластинка
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В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитQueen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитQueen - The Miracle (0602547202802) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитQueen - The Works (0602547202789) виниловая пластинка
Характеристики
Описание товара Queen - Flash Gordon (0602547202765) виниловая пластинка
«Flash Gordon» - это девятый студийный альбом британской рок-группы «Queen», содержащий саундтрек к одноименному фильму. Легендарная рок-группа из Великобритании «Queen» была основана в 1970 году Роджером Тэйлором и Брайаном Мэйем, к которым присоединились вокалист Фредди Меркьюри и бас-гитарист Джон Дикон. Успех пришел к Queen в 1975 году с выходом альбома «A Night at the Opera», который был уже четвертым в дискографии коллектива и стал определяющим для развития группы. Лонгплей стал четырежды платиновым, а на песню «Bohemian Rhapsody» был снят уникальный клип со спецэффектами, которые почти отсутствовали в то время. Тогда про Queen заговорили не только в Британии, но и в Канаде, США и Японии. Коллектив выпустил пятнадцать студийных альбомов, а восемнадцать их хитов поднимались на верхнюю строчку в чартах разных стран. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри, Queen практически прекратили студийную деятельность, но продолжили концертные выступления, привлекая к сотрудничеству известных музыкантов.
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Теги товара: Queen, Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen, Поп-музыка
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