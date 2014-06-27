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Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка

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Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 1
Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 2
Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 3
Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 4
Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 5
Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 6
Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barrett
Альбом (сингл)
OPEL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 1
  • Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 2
  • Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 3
  • Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 4
  • Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 5
  • Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 6
  • Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98548
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BARRETT, SYD
filter_none Товар входит в коллекцию BARRETT, SYD

Коллекция BARRETT, SYD


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barrett
Альбом (сингл)
OPEL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка

Track List

A1Opel
A2Clown & Jugglers
A3Rats
A4Golden Hair (Remake, Take 6)
A5Dolly Rocker
A6Word Song
A7Wined And Dined
B1Swan Lee (Silas Lang)
B2Birdie Hop
B3Let's Split
B4Lanky (Part One)
B5Wouldn't You Miss Me (Dark Globe)
B6Milky Way
B7Golden Hair (Take I)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barrett
Альбом (сингл)
OPEL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Opel
A2Clown & Jugglers
A3Rats
A4Golden Hair (Remake, Take 6)
A5Dolly Rocker
A6Word Song
A7Wined And Dined
B1Swan Lee (Silas Lang)
B2Birdie Hop
B3Let's Split
B4Lanky (Part One)
B5Wouldn't You Miss Me (Dark Globe)
B6Milky Way
B7Golden Hair (Take I)


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Syd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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