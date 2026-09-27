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Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка

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Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка - фото 3
Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка - фото 3
  • Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748396
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0199584340814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
You’ve Got Another Thing Coming, Breaking The Law, Painkiller, Hell Bent For Leather, Turbo Lover, Electric Eye, Crown Of Horns, Living After Midnight, Heading Out To The Highway, The Sentinel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка

Tracklist

  1. You’ve Got Another Thing Coming
  2. Breaking The Law
  3. Painkiller
  4. Hell Bent For Leather
  5. Turbo Lover
  6. Electric Eye
  7. Crown Of Horns
  8. Living After Midnight
  9. Heading Out To The Highway
  10. The Sentinel

Отзывы о товаре Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0199584340814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
You’ve Got Another Thing Coming, Breaking The Law, Painkiller, Hell Bent For Leather, Turbo Lover, Electric Eye, Crown Of Horns, Living After Midnight, Heading Out To The Highway, The Sentinel
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Tracklist

  1. You’ve Got Another Thing Coming
  2. Breaking The Law
  3. Painkiller
  4. Hell Bent For Leather
  5. Turbo Lover
  6. Electric Eye
  7. Crown Of Horns
  8. Living After Midnight
  9. Heading Out To The Highway
  10. The Sentinel
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Judas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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