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Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка

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Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка - фото 1
Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка - фото 2
Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка - фото 3
Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка - фото 4
Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Михаил Башаков
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Русский рок, Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка - фото 1
  • Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка - фото 2
  • Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка - фото 3
  • Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка - фото 4
  • Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750414
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
4 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[LSM 0037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Михаил Башаков
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Русский рок, Авторская песня
Трек-лист
Не парься, Блюз о Блюзе, Глубокая радость, Патроны, Сопротивление нелюбви, Светлый день, Элис, Богиня, Быть знаменитым, Время уходит, Фонари, Спроси себя
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка

Михаил Башаков — уникальный, талантливый автор-исполнитель с берегов Невы, чьи песни полюбились многим. Его музыка и тексты отличаются оригинальностью, глубиной и лёгкой иронией.

Треклист

  1. Не парься
  2. Блюз о Блюзе
  3. Глубокая радость
  4. Патроны
  5. Сопротивление нелюбви
  6. Светлый день
  7. Элис
  8. Богиня
  9. Быть знаменитым
  10. Время уходит
  11. Фонари
  12. Спроси себя

Отзывы о товаре Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[LSM 0037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Михаил Башаков
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Русский рок, Авторская песня
Трек-лист
Не парься, Блюз о Блюзе, Глубокая радость, Патроны, Сопротивление нелюбви, Светлый день, Элис, Богиня, Быть знаменитым, Время уходит, Фонари, Спроси себя
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

Михаил Башаков — уникальный, талантливый автор-исполнитель с берегов Невы, чьи песни полюбились многим. Его музыка и тексты отличаются оригинальностью, глубиной и лёгкой иронией.

Треклист

  1. Не парься
  2. Блюз о Блюзе
  3. Глубокая радость
  4. Патроны
  5. Сопротивление нелюбви
  6. Светлый день
  7. Элис
  8. Богиня
  9. Быть знаменитым
  10. Время уходит
  11. Фонари
  12. Спроси себя
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Михаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка - по цене 4140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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