The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
SANDINISTA!
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб.
В наличии
Код товара: 152019
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3 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854350710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
SANDINISTA!
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Magnificent Seven
|A2
|Hitsville U.K.
|A3
|Junco Partner
|A4
|Ivan Meets G.I. Joe
|A5
|The Leader
|A6
|Something About England
|B1
|Rebel Waltz
|B2
|Look Here
|B3
|The Crooked Beat
|B4
|Somebody Got Murdered
|B5
|One More Time
|B6
|One More Dub
|C1
|Lightning Strikes (Not Once But Twice)
|C2
|Up In Heaven (Not Only Here)
|C3
|Corner Soul
|C4
|Lets Go Crazy
|C5
|If Music Could Talk
|C6
|The Sound Of The Sinners
|D1
|Police On My Back
|D2
|Midnight Log
|D3
|The Equaliser
|D4
|The Call Up
|D5
|Washington Bullets
|D6
|Broadway
|E1
|Lose This Skin
|E2
|Charlie Don't Surf
|E3
|Mensforth Hill
|E4
|Junkie Slip
|E5
|Kingston Advice
|E6
|The Street Parade
|F1
|Version City
|F2
|Living In Fame
|F3
|Silicone On Sapphire
|F4
|Version Pardner
|F5
|Career Opportunities
|F6
|Shepherds Delight
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854350710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
SANDINISTA!
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Track List
|A1
|The Magnificent Seven
|A2
|Hitsville U.K.
|A3
|Junco Partner
|A4
|Ivan Meets G.I. Joe
|A5
|The Leader
|A6
|Something About England
|B1
|Rebel Waltz
|B2
|Look Here
|B3
|The Crooked Beat
|B4
|Somebody Got Murdered
|B5
|One More Time
|B6
|One More Dub
|C1
|Lightning Strikes (Not Once But Twice)
|C2
|Up In Heaven (Not Only Here)
|C3
|Corner Soul
|C4
|Lets Go Crazy
|C5
|If Music Could Talk
|C6
|The Sound Of The Sinners
|D1
|Police On My Back
|D2
|Midnight Log
|D3
|The Equaliser
|D4
|The Call Up
|D5
|Washington Bullets
|D6
|Broadway
|E1
|Lose This Skin
|E2
|Charlie Don't Surf
|E3
|Mensforth Hill
|E4
|Junkie Slip
|E5
|Kingston Advice
|E6
|The Street Parade
|F1
|Version City
|F2
|Living In Fame
|F3
|Silicone On Sapphire
|F4
|Version Pardner
|F5
|Career Opportunities
|F6
|Shepherds Delight
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The Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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