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The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка

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The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 1
The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 2
The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 3
The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 4
The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 5
The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 6
The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 7
The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
CLASH, THE
Альбом (сингл)
THE CLASH
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 1
  • The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 2
  • The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 3
  • The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 4
  • The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 5
  • The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 6
  • The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 7
  • The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138029
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция CLASH, THE
filter_none Товар входит в коллекцию CLASH, THE

Коллекция CLASH, THE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853482917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
CLASH, THE
Альбом (сингл)
THE CLASH
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Janie Jones, Remote Control, Im So Bored With The U.S.A., White Riot, Hate & War, Whats My Name, Deny, Londons Burning, Career Opportunities, Cheat, Protex Blue, Police & Thieves, 48 Hours, Garageland
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка

Track List

A1Janie Jones2:07
A2Remote Control3:03
A3I'm So Bored With The U.S.A.2:24
A4White Riot1:56
A5Hate & War2:06
A6What's My Name1:41
A7Deny3:06
A8London's Burning2:11
B1Career Opportunities1:54
B2Cheat2:06
B3Protex Blue1:47
B4Police & Thieves6:03
B548 Hours1:36
B6Garageland3:11



Теги товара: New Wave, Панк-рок

Отзывы о товаре The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853482917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
CLASH, THE
Альбом (сингл)
THE CLASH
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Janie Jones, Remote Control, Im So Bored With The U.S.A., White Riot, Hate & War, Whats My Name, Deny, Londons Burning, Career Opportunities, Cheat, Protex Blue, Police & Thieves, 48 Hours, Garageland
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Janie Jones2:07
A2Remote Control3:03
A3I'm So Bored With The U.S.A.2:24
A4White Riot1:56
A5Hate & War2:06
A6What's My Name1:41
A7Deny3:06
A8London's Burning2:11
B1Career Opportunities1:54
B2Cheat2:06
B3Protex Blue1:47
B4Police & Thieves6:03
B548 Hours1:36
B6Garageland3:11


Теги товара: New Wave, Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка – стоимость товара 4160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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