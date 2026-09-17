The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
CLASH, THE
Альбом (сингл)
THE CLASH
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
В наличии
Код товара: 138029
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Загружаем...
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Загружаем...
4 160 руб.
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Коллекция CLASH, THE
Коллекция CLASH, THE
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853482917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
CLASH, THE
Альбом (сингл)
THE CLASH
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Janie Jones, Remote Control, Im So Bored With The U.S.A., White Riot, Hate & War, Whats My Name, Deny, Londons Burning, Career Opportunities, Cheat, Protex Blue, Police & Thieves, 48 Hours, Garageland
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Janie Jones
|2:07
|A2
|Remote Control
|3:03
|A3
|I'm So Bored With The U.S.A.
|2:24
|A4
|White Riot
|1:56
|A5
|Hate & War
|2:06
|A6
|What's My Name
|1:41
|A7
|Deny
|3:06
|A8
|London's Burning
|2:11
|B1
|Career Opportunities
|1:54
|B2
|Cheat
|2:06
|B3
|Protex Blue
|1:47
|B4
|Police & Thieves
|6:03
|B5
|48 Hours
|1:36
|B6
|Garageland
|3:11
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853482917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
CLASH, THE
Альбом (сингл)
THE CLASH
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Janie Jones, Remote Control, Im So Bored With The U.S.A., White Riot, Hate & War, Whats My Name, Deny, Londons Burning, Career Opportunities, Cheat, Protex Blue, Police & Thieves, 48 Hours, Garageland
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|Janie Jones
|2:07
|A2
|Remote Control
|3:03
|A3
|I'm So Bored With The U.S.A.
|2:24
|A4
|White Riot
|1:56
|A5
|Hate & War
|2:06
|A6
|What's My Name
|1:41
|A7
|Deny
|3:06
|A8
|London's Burning
|2:11
|B1
|Career Opportunities
|1:54
|B2
|Cheat
|2:06
|B3
|Protex Blue
|1:47
|B4
|Police & Thieves
|6:03
|B5
|48 Hours
|1:36
|B6
|Garageland
|3:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Clash - The Clash (0889853482917) виниловая пластинка – стоимость товара 4160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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